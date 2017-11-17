Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulak çınlaması neden olur ile ilgili haberleri siz okuyucularımız için derledik. Toplum arasında kulak çınlaması birinin sizi konuşması olarak bilinir. Ancak Prof. Dr. Mete Kıroğlu; kulak çınlaması neden olur, kulak çınlaması nasıl geçer sorularına bilimsel bir cevap getirdi. Prof. Dr. Mete Kıroğlu, kulak çınlamasının 'tinnitus' olarak bilindiği ve hafife alınmaması gerektiğini açıkladı. Kulağım çınlıyor, ne yapmalıyım? İşte kulak çınlaması haberleri

KULAK ÇINLAMASI NEDEN OLUR?

Küçük kulak kiri, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri, denge veya işitmeyi sağlayan sinirdeki bir tümörün kulak çınlamasına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mete Kıroğlu, "Kulak çınlaması sürekli olduğunda kişinin hayatı çok olumsuz etkilenebilir. Her kulak çınlamasının farklı nedeni olabilir. Bu yüzden çınlamanın gerçek nedenini bulmak çok önemlidir" dedi.

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Geçici ve kalıcı kulak çınlamasının oluşabileceğini aktaran Prof. Dr. Mete Kıroğlu, şunları kaydetti:

"Alerji, yüksek veya düşük tansiyon, şeker hastalığı, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, bazı romatizma ilaçları, bazı antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar da tinnitusa neden olabilir. Tinnitus çoğunlukla işitme sinirlerinin uçlarında meydana gelen hasarlardan ötürü gelişir. Bu sinir uçlarının sağlıklılığı doğru ve kesin duymayı sağlar. Bunlarda meydana gelecek bir hasar işitme kaybı ve tinnitusa yol açar. Günümüzde yüksek ses tinnitus'un muhtemelen en sık rastlanan nedenidir. Tinnitusa karşı çoğu kez özel bir tedavi yoktur. Çınlamanın gerçek nedeni bulunursa ortadan kaldırmaya yönelik ilaç veya işitme cihazları gibi çeşitli tedaviler uygulanabilir.

ÇOK SESLİ ORTAMLARDAN UZAK DURULMALI

Kulak çınlamasına karşı çok sesli ortamlardan uzak durulması ve stereo kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlenilmemesi gerek. Kan basıncını sürekli kontrol ettirin. Fazla tuz, dolaşım sisteminizi bozacağı için tuz alımını kısıtlayın. Tuzlu yiyeceklerden uzak durun ve yemeğinize tuz eklemeyin. Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durun. Kan akımınızı düzenleyen günlük egzersizleri ihmal etmeyin. Kulak çınlaması olumsuz etkisine karşın sağır olmanıza neden olmaz. Kulak çınlaması için mutlaka uzman bir doktordan yardım alın."

KULAK ÇINLAMASI NASIL GEÇER?

Eğer kulak kirliliği ya da başka bir şey kulağınızın tıkanmasına sebep olmadıysa en iyisi en yakın doktorunuza (aile hekimi) sol kulak çınlaması hakkında danışmanızdır. Doktorunuz sizin geçmişteki tedavileri göz önünde bulundurarak size kullanmış olabileceğiniz ilaçları soracaktır.

Eğer birinci derece doktorunuz teşhis koyamazsa bu durumda bir KBB (kulak-burun-boğaz) uzmanını görmeniz gerekebilir. KBB uzmanı sizin her hangi bir işitme kaybı yaşayıp yaşamadığınızı anlamak için fiziksel tedaviler ve testler yapacaktır.İşitme hassasiyetiniz ölçmesi ve kulak çınlamalarınızda ki şiddeti değerlendirmesi için.



1. Bilişsel Davranış Terapisi

Bu tedavi bilişsel kısıtlayıcılar kullanarak çınlamalar hakkında görüşünüzü değiştirerek rahatlamanızı sağlayan özel teknikler kullanır. Bu ayrıca sizin nasıl içinde olduğunuz durumla uğraştığınızı kafaya taktığınızı ve acaba ben deliriyor muyum depresyonda mıyım gibi sorulardan kaçınmanız gerektiğini açıklar. Bilişsel davranış terapisine başvurarak seslerle nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu şekilde ses aynı kalsa bile daha az rahatsız edici olacaktır. Şunu da unutmamalıyız ki bilişsel davranış terapisi sadece birkaç ay için haftalık uygulanan seanslardır ve kısa dönemli bir önlemdir fakat genel olarak rahatlamanızı hayatınızı daha rahat yaşamanızı sağlar.

2. Maskeleme

Maskeleme aletleri ya da maske duymaya yardım eder ve kulağınıza güzel bir ses gelmesini sağlar ve kulak çınlama anındaki ses azalır. Özel kulak maske cihazı satın alabilirsiniz ya da arka planında fan, radyo ve beyaz gürültü olan cihazları da göz önünde bulundurabilirsiniz. Yalnız hangi tür seslerin sizin kulak çınlamalarınız maskeleyebildiğin biraz tecrübe etmeniz gerekebilir.

3. Nöroterapi ve Stres Yönetimi

Çınlamalar oldukça stres oluşturur ve bütün bu durumlarla baş etmeye çalışırken kendinizi stres altında bulacağınız apaçık bellidir. Nöroterapi-rahatlama yöntemi- vücudunuz verdiği tepkiyi değiştirebilir ve stresi daha çok başa çıkılabilir hale getirir. Bu yöntem derinize elektrot vererek ateşlenme, nabız artışı ve kas gerilmeleri gibi fiziksel durumlarda vücudunuzun verdiği tepki hakkında bilgi almanıza yardımcı olur. Vücudunuzun strese ve depresyona karşı gösterdiği tepkiyi değiştirmeyi öğretir.

4. Kulak Çınlamasını Yeniden Eğitim Tedavisi

Bilişsel davranış terapisi davranışsal bir terapidir, oysa kulak çınlamasını yeniden eğitim tedavisi daha çok alışkanlık kazandıran, ses zenginliklerini birleştirmeyi öğreten ve kulak çınlamasından kaynaklanan stresi azaltan bir terapidir. Ses üreticilerde ki belirli sesler kulak çınlamasını yeniden eğitim tedavisinde kullanılması içindir. Burada ki amaç arka plan sesi sağlayarak kulak çınlama sesini daha az fark edilebilir duruma getirmektir. Sizin hastalığınızın ciddiyetine bağlı olarak 1 ve ya 2 yıl kulak çınlamasını yeniden eğitim tedavisini görmeniz gerekebilir. Ancak o zaman olumlu sonuç alabilirsiniz.