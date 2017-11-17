Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-devlet giriş sayfası son zamanlarda aranan en popüler başlıklar arasında. Yeni kimliklerde bulunmayan cilt no, seri no, aile sıra numarası vatandaşı e devlet giriş sayfası na yönlendiriyor. Şifresini unutanlar, evrak ve ya kayıt yaptırmak isteyenler kimliğinde bulamayınca cilt no öğrenme, seri numaramı nereden öğrenebilirim diye aratıyor. Cilt no, seri numara ve aile sıra numarası gibi bilgilere e-devlet kapısı üzerinden kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. İşte, e-devlet sistemi aracılığıyla cilt no öğrenme ve seri numarası öğrenme sayfası...

CİLT NO SORGULAMA SAYFASI

CİLT VE SERİ NUMARAMI NASIL ÖĞRENİRİM?

Yeni kimlik kartlarında cilt numarası ve aile sıra numarası gibi bilgiler yer almadığı için vatandaşlar bu bilgileri nereden öğrenebileceğinin bilgisine ulaşmak istiyor. Vatandaşlar cilt numarası ve aile sıra numarası sorgulamalarını Nüfus Müdürlüklerine gitmek mecburiyetinde kalmadan e-devlet kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebilmektedir. E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptığınız takdirde cilt numarası ve aile sıra numarası gibi bilgilere erişebilmeniz mümkündür. Aynı zamanda vatandaşlar e-devlet hizmetinden yararlanarak Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki nüfus kaydını da sorgulayabilir, barkodlu olarak nüfus kayıt örneği belgesi alabilirler.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Şifre, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

*e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir.

1)PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile E-Devlet sistemine giriş yapılabilir.

2)Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayınız

https://www.turkiye.gov.tr/

3)Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan “Sisteme Giriş” yazısına tıklayınız.

4)Tıkladıktan sonra açılan sayfada size ait olan T.C. kimlik numaranız ile PTT şubelerinden aldığınız e-Devlet şifresini yazarak giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet sistemine girildikten sonra sol tarafta bulunan menü kullanılarak kamu kurumlarının listesine ve verdikleri hizmetlerin listesine erişilebilir.