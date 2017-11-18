Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Kasım 2017 Sayısal Loto sonuçları sorgulamak için doğru adrestesiniz. Millî Piyango İdaresi tarafından haftanın her cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar çıktı? Sayısal Loto sonuçları sorgulamak ve doğru 6 rakamı öğrenmek için haberimize göz atmanız yeterlidir. Milli Piyango İdaresi, zengin olma hayalini kuran milyonlarca talihli için Sayısal Loto çekilişini gerçekleştirdi. Borçları olan, daha iyi bir hayat yaşamak isteyen, çocuklarını daha iyi okullarda okutmak isteyen ve daha nice hayaller kuran milyonlar, diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta da Sayısal Loto çekilişine dâhil olmak için Sayısal Loto bayiilerinin kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Sayısal Loto sonuçlarını canlı takip etmek için, Sayısal Loto sonuçlarını ve çıkan numaraları öğrenmek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir. İşte 18 Kasım 2017 Sayısal Loto sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 KASIM 2017

11 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen 1096. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibin oldu. Kazandıran numaralar 12, 14, 20, 26, 40, 48 olarak belirlenirken büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Isparta-Merkez'den satın aldığı bildirildi.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.882.341,35 TL

5 bilen kişi sayısı : 178 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.202,15 TL

4 bilen kişi sayısı : 9.684 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 72,10 TL

3 bilen kişi sayısı : 179.322 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,95 TL

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 178 kişi 5 bin 202 lira 15'er kuruş, 4 bilen 9 bin 684 kişi 72 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 179 bin 322 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Çekiliş sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen ve büyük ikramiye kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

Kazanılan ikramiyelerin alım süresi 1 yıldır. Talihliler bir yıl içerisinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

1096. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto’da en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar, Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Oynanan kolon iptal edilecekse, kolon altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Çekiliş için doldurulan her kolon ücretlendirilir. Sayısal Loto’da katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder.