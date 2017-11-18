Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır? Çivi deliği kapatmanın yolları neler? Duvarda aksesuara meraklı olanlar her yere çivi dekliği açtıktan sonra sıkılıyor ve duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır diye arıyor. Duvardaki çiviyi önce hasarsız çıkarın ardından ıslak süngerle temizleyin. Çivi deliği kapatmanın yolları nın devamı haberimizde. Duvardaki çivi deliği sorunundan kurtulmak için öncelikle çiviyi siz sökecekseniz dikkatli olmalısınız. Doğru bir şekilde yamultmadan çıkarmak önemlidir. Pens veya kerpeten kullanarak çiviyi duvardan dik bir şekilde sökmelisiniz. Kerpetenle sökecekseniz duvar ile kerpeten arasına bir mukavva koymalısınız. Bu sayede duvarı zedelenmeye karşı korumuş olursunuz.Öncelikle, çiviyi duvardan çıkarma işlemini doğru şekilde uygulamanız gerekir.

Duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır?

Çivi deliği ve deliğin etrafındaki tozları önce temizleyin. Islak bir süngerle temizleme işlemi yapabilirsiniz.

Saten alçı hazırlayın. Çivi deliğini kapatmak için ufak bir miktar saten alçı alın. Alçı ne çok sert ne de çok sıvı olmalıdır.

Saten alçıyı spatula ile deliğe sürün ve 2-3 saat bekleyin. Sonra zımparalama işlemi yapabilirsiniz. Yuvarlak ve nazik hareketlerle zımparalayın.

Zımparalamadan sonra çivi deliği kapanmış olacaktır. Ardından tekrar duvarı temizleyin ve boya sürün.

2 dakikada çivi deliği kapatan yöntem

Çivi deliğini hızlıca kapatmanın çok pratik bir yöntemi daha var. Diş macunu. evet yanlış duymadınız. Renksiz, beyaz diş macununu çivi deliğine sürün ve içini doldurun.

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