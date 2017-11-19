Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, 16 F 4586 plakalı özel otomobil ile Cuma Mahallesi Elektrik Sokak üzerindeki Belediye Ek Hizmet Binası arkasında bulunan açık otoparka gelen sürücü Erhan Aş, otomobili park etmek istediği sırada, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin alev aldığını gören sürücü, aracı park ederek itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, ön kısmı alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın çevredeki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Emniyet ekipleri ise, otomobilin LPG’li olması nedeniyle patlama riski bulunduğu için meraklı vatandaşları aracın çevresinden uzaklaştırmaya çalışırken, bazıları cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı.