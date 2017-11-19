Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzbinlerce öğrencinin beklediği AÖF güz dönemi vize sınavları bu hafta sonu yapılacak. Açıköğretim Fakültesi, Güz dönemi sınav yerleri ve giriş belgesini resmî internet sitesinden yayınladı. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavlarda, AÖF sınav yeri sorgulama ve AÖF sınav giriş belgesi çıkarma, AÖF sınav yerim neresi? 2017 AÖF sınav giriş belgesi çıkarma, AÖF sınav belgesi nasıl alınır? ihtiyacınız olan detayları sizler için hazırladığımız, AÖF Sınav Giriş Belgesi Çıkarma 2017 (AÖF Sınav Yeri Sorgula) haberimizde bulabilirsiniz.

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Daha önce belirlendiği üzere Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 25-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin, sınav giriş yeri belgesinin de mutlaka sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Açıköğretim Fakültesinden yapılan açıklama ile sınav tarihleri ve öğrencilerin sorumlu oldukları üniteler de erişime açıldı. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

AÖF SINAV YERLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin yakından takip ettiği AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Güz dönemi vize sınavı öncesinde on binlerce öğrencinin büyük heyecanla beklediği AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci portalından edinebilecek.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ara sınav tarihleri: 25-26 Kasım 2017

Dönem sonu sınav tarihleri: 13-14 Ocak 2018

ÖĞRENCİLER İÇİN HATIRLATMALAR

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır. Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir döküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun. Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz. Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız.

Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmî kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz. Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.