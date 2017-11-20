Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tuzluca'dan Iğdır'a seyreden Ali Alçicek yönetimindeki 09 FC 526 plakalı otomobil, Küllük köyü yakınlarında yolda duran tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Özgün Baydemir olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Ali Alçicek yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Alçicek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Özgün Baydemir ve Ali Alçicek'in Tuzluca ilçesinde korucu oldukları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.