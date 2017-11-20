Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Porto maçını canlı veren radyo kanalları ile ilgili aradığınız detaylar bu haberde. Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Beşiktaş, Porto ile karşılaşıyor. Peki Beşiktaş Porto maçını hangi radyo kanalları canlı veriyor? BJK Porto maçı canlı rado dinle ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Grupta oynadığı 4 maçın ardından 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla liderlik koltuğuna demir atan Beşiktaş, Porto karşısında son 16'ya çıkma adına önemli bir mücadele örneği sergiliyor. En yakın rakibi Porto ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Her iki takım için de bir hayli öneme sahip Beşiktaş Porto maçını radyo kanalları canlı olarak yayınlıyor. Peki BJK Porto maçını hangi radyo kanalları şifresiz canlı yayınlıyor? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile 21 Kasım Salı günü oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 18 Kasım Cumartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak.

Porto'da, İstanbul'a gelen 20 oyuncu belli oldu

Porto Teknik Direktörü Conceiçao'nun İstanbul'a getireceği 20 futbolcu arasında sakatlıkları süren Marega, Otavio ve Soares yer almadı. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü ağırlayacağı Porto'nun, İstanbul'a getireceği 20 oyuncu belli oldu.

Porto'dan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun seçtiği oyuncular arasında sakatlıkları devam eden Marega, Otavio ve Soares yer almadı.

Porto kafilesindeki futbolcular şöyle:

Casillas, Jose Sa, Maxi, Marcano, Hernani, Brahimi, Aboubakar, Oliver, Alex Telles, Herrera, Corona, Layun, Andre Andre, Ricardo, Danilo, Reyes, Sergio Oliveira, Felipe, Diogo Dalot, Bruno Costa.