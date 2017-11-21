Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın en korkulan ve gizemli askeri, Irak'taki gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Peki Orta Doğu'ya dair haberlerde sık sık adı geçen bu general kim? "İran'ın Orta Doğu'daki kılıcı" ya da batılı askerlerin deyimiyle "hayalet general" İran'ın çıkarları neredeyse orada görev alıyor. Uluslararası uzmanlar tarafından bölgede bulunan İran'a bağlı güçlere önderlik ettiği belirtilen Süleymani hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

İLKOKUL MEZUNU, İNŞAAT İŞÇİSİ

Kasım Süleymani, 11 Mart 1957 tarihinde İran'ın Kirman eylanetindeki Rabor şehrinde dünyaya geldi. Yoksul bir ailede büyüyen Süleymani, ailesinin borçlarını ödemek için henüz genç yaşlarda çalışmaya başladı. Bu dönemde Kirman'a taşındı ve inşaat işçiliği yaptı. Süleymani'nin işten arta kalan zamanlarda spor yapmaya özen gösterdiği ifade ediliyor.

HAMANEY İLE TANIŞMASI

İlerleyen dönemde Süleymani Hamaney'in öğrencilerinin de bulunduğu çeşitli toplantılara katıldı. Sonrasında Kirman eyaletinin Ciroft bölgesine sürgüne gönderilmiş bulunan Hamaney ile bağlantı kurdu. O günden itibaren de Hamaney’i içerde ve dışarıda giriştiği her türlü iktidar mücadelesinde destekledi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINA KATILDI

1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Askerî alanda etraflıca eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa sürede yükselmeye başladı.

Al Jazeera'nin aktardığına göre 1979'da merkezi yönetimin zayıflamasından istifade etmek isteyen Mahabad Kürtleri ayaklanmasını bastırmak için Süleymani ve birçok yakın arkadaşı bölgeye gönderildi. Ayaklanma bastırıldığında henüz 22 yaşındaydı ama, gösterdiği performansla Tahran'ın gözüne girdi.

Mahabad’dan döndükten sonra Kirman’daki Devrim Muhafızları Kudüs Garnizonu'nun başına getirildi. Ardından çok geçmeden patlak veren İran-Irak savaşında birçok büyük askerî operasyona katıldı, cephe hattında savaştı.

KUDÜS GÜCÜNÜN BAŞINA GEÇTİ

Devrim Muhafızlarının en seçkin birliği Kudüs Gücü'nün başına getirildiği 1997'de İran kritik zamanlardan geçiyordu. Afganistan'da Taliban hareketi, doğu sınırlarında İran için ciddi bir tehdit olmaya başlamıştı. İçte ise değişim isteyen reformcu hareket Muhammed Hatemi liderliğinde iktidara gelmişti. Hatemi, İran’da Devrim Muhafızları'nın etkisini kırmaya çalışırken, Hamaney, tam tersine onları güçlendirmeye gayret ediyordu.

Irak savaşının en önemli cephe komutanlarından Kasım Süleymani, İran için böyle kritik bir zamanda ülkenin en kritik gücünün başına bizzat Hamaney tarafından atandı. O tarihten itibaren Hamaney'in Süleymani'yi öven konuşmaları arttı. Süleymani, 1997'de başına geçtikten sonra Kudüs Gücü’nü adım adım istihbarat, sabotaj, suikast ve özel operasyon gücüne dönüştürdü.

SÜLEYMANİ'NİN BÖLGEDEKİ ETKİSİ

Doğrudan Hamaney'e bağlı olduğu belirtilen Süleymani'nin, İran'ın menfaatleri ve Hamaney'in emirleri hangi yöndeyse orada görev aldığı İran devrimine sadakatinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Nitekim ülke dışında, Suriye'de yaşanan çatışmalarda komutasındaki birliklerin gerçekleştirdiği faaliyetler kan dondururken, Lübnan'daki etkisiyle İsrail için büyük bir tehdit kaynağı olduğu gösteriliyor.

Öte yandan, Irak'ta komuta ettiği birliklerle özellikle ABD güçlerine büyük endişe veren Süleymani'yi Amerikalı bir yetkili şöyle tanımlıyor; "Acımasızlığı ve etkisi herkesi dehşete düşürür".