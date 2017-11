Türkiye Gazetesi

Öğretmenler Günü'ne özel şiirler, şarkılar, sözler ve fotoğraflı mesajlar ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü 24 Kasım tarihinde coşku ile kutlanacak. Öğretmenler Günü'ne özel şiirler, şarkılar, sözler ve fotoğraflı mesajlar gibi öğrencilerin öğretmenlerine yapacakları jestler vs gibi konular bu haberde yer alıyor. 1 yıl boyunca sadece 1 gün değil, her günü özel geçirmesi gereken öğretmenlerimiz için hem öğrencileri hem de veliler, öğretmenler için en güzel şiirleri, şarkıları, sözler, mesajları aramaya devam ediyor. Özellikle şark görevi vesilesiyle Doğu'da yada şehre uzak yerleşim alanlarında, köylerde zor şartlar altında öğretmenlik yapan öğretmenler için bir moral ve deşarj günü olan Öğretmenler Günü, iple çekiliyordu. Kendilerini özel hissedeceği bu günde öğretmenlerimiz için öğrenciler, Öğretmenler Günü'ne özel şiirler, şarkılar, sözler ve fotoğraflı mesajları öğretmenleri ile sevinç ve coşku ile paylaşacak... İşte Öğretmenler Günü'ne özel şiirler, şarkılar, sözler ve fotoğraflı mesajları...

HEM ÖĞRETMEN, HEM HADEME, HEM DE ANNE

Siirt’in Eruh ilçesinde köy ilkokulu öğrenci ve öğretmenleri zor şartlar altında eğitim mücadelesi veriyor.

Demiremek köyü ilkokulunda öğretmen olan 2 çocuk annesi Çimen Sain, çocukların eğitimi için tüm zorluklara göğüs gelerek, çocukların okuma yazma öğrenmelerini sağlıyor. Sabah erkenden okulun odun sobasını yakıp, eğitim ve öğretime başlayan Çimen Sain, okul dışında evde de kendi çocuklarına en güzel şekilde annelik yapmaya çalışıyor. 2 çocuğu ve 12 öğrencisi olan Sain, "2 değil, 14 çocuğum var" diyerek tüm öğrencilerini çocuğu gibi gördüğünü söyledi. Sain, "Burada öğretmenliğin dışında anne oluyorum. Yeri geliyor bir anne, baba, yeri geliyor okulun hizmetlisi, temizlikçisi oluyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Evde 2 çocuğumu bırakıyorum ama buna rağmen buraya geldiğim zaman dışarıyla bağlantımı kesip öğrencilerime odaklanarak bir günümü nasıl doya doya geçiririm onu düşünüyorum. Kış mevsiminin çok ağır geçtiği bu köyde çocukların üşümemesi için soba yakıyorum. Okulun temizliğini yapıyorum. Gayet memnunum. Öğretmenliği severek yapıyorum. Çocuklara bir şeyler öğretebiliyor isem ne mutlu bana, en büyük hayalim de budur, şimdi o hayali gerçekleştiriyorum” dedi.

Okulda hademe olmadığı için temizliği de kendisi yapan Çimen Sain, yeri geldiğinde odun da kırıyor, soba da yakıyor. Demiremek köyü Siirt şehir merkezine 70 kilometre, Eruh ilçesine de 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

- FUTBOL TAKIMLARI “ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN” PANKARTLARIYLA SAHAYA ÇIKACAK

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası etkinlikleri kapsamında; 24-27 Kasım tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda futbolcular, “Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun” temalı pankartlarla sahaya çıkacak.

Futbolcular, oynanacak müsabakalarda, seremoniye çıkarken sağ üst köşesinde Millî Eğitim Bakanlığı, sol üst köşesinde ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun logolarının yer aldığı pankartlar taşıyacak.

Pankartlarda ayrıca öğretmenin önemini vurgulayan özlü sözlere de ver verilecek.

Futbolcuların taşıdıkları pankartlar, seremoniden sonra tribüne asılacak.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE DOĞRU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Eğitim ve öğretim sistemimizi reforme edip daha ileriye taşımaya dönük çalışmalar yaparken öğretmenlerimizi de maddi ve manevi olarak toplumumuzda hak ettikleri saygın konuma taşıma noktasındaki gayretlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eğitim ve öğretimin, bir toplumun olmazsa olmaz değerleri olduğunu belirten Fakıbaba, "Öğretmenlerimiz de geleceğimiz olan çocuklarımızı milli değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve birikimi onlara kazandırmak gibi kutsal bir görev ifa etmektedir. Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlememiz, aynı zamanda eğitim sistemimizi her bakımdan geliştirmemizle yakından ilişkilidir. Zira ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmesi ancak vatanperver, bilinçli, birikimli nesillerle mümkün olabilecektir. Bu özelliklere sahip nesilleri yetiştirecek olanlar ise değerli öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızı bu hedeflerimiz doğrultusunda yetiştirip donatması, onlara 'güçlü ve büyük Türkiye' sevdasını aşılaması büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, eğitim ve öğretimin, hükümetin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda bir taraftan eğitim ve öğretim sistemimizi reforme edip daha ileriye taşımaya dönük çalışmalar yaparken öğretmenlerimizi de maddi ve manevi olarak toplumumuzda hak ettikleri saygın konuma taşıma noktasındaki gayretlerimiz devam edecektir. Bizler, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' sözlerindeki şuura sahip bir millet olarak, elbette ki öğretmenlerimize olan şükran borcumuzu hiçbir zaman layıkıyla ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Dolayısıyla öğretmenlerimizin şartlarını ne kadar iyileştirirsek onların hakkıdır diye düşünüyorum."

Eğitim, bilgi ve bilgilendirmenin hayatın her alanında hakim olması gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, bu anlayış çerçevesinde Bakanlık olarak "Toprağı suyla çiftçiyi bilgiyle buluşturma" çabasında olduklarına işaret etti.

Fakıbaba, çiftçilerin bilgi ihtiyacını karşılamak, teknik ve uygulama kapasitelerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitim ve yayım faaliyetleri yürüttüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada bilgilendirme faaliyetinde bulunan her mühendisimiz, teknikerimiz, personelimiz bizim gözümüzde birer öğretmendir. Bilinçli üretimin, tarımda verim ve kaliteyi artıran önemli bir parametre olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla tarımsal kooperatifçilikten etkin su kullanımına, süt hijyeninden çobanlık eğitimine kadar birçok konuda çiftçilerimizi, üreticilerimizi bilgiyle buluşturma gayretindeyiz. Bu vesileyle millet mekteplerinin açıldığı bu anlamlı günde, yurdumuzun dört bir yanında kutsal bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum."

ŞAHİN: “GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÖĞRETMENLERİN ELİNDE”

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, toplumların gelişmesinin eğitimle sağlanabileceğini belirterek, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin kutsal bir mesleği yerine getirdiğini söyledi.

Milletvekili Hüseyin Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, eğitim camiasının en önemli neferleri olan öğretmenlere gereken değerin verilmek zorunda olduğunu hatırlattı. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü en içten duygularıyla kutladığını ifade eden Hüseyin Şahin, “Bugün ekonomide, kültürde, sanatta, askeri alanda ve bilimde ilerleyen toplumların, eğitime önem verdiklerini görüyoruz. Eğer biz de dünyadaki ülkelerden geri kalmak istemiyorsak, eğitimli, bilgili, donanımlı gençler, nesiller yetiştirmeliyiz. Bunu gerçekleştirecek olanlar elbette, başımızın tacı öğretmenlerimiz olacaktır. Her türlü fedakârlığı yaparak, bilgisini, sevgisini, şefkatini, insani değerlerini, öğrencisine aktaran öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemiz, öğretmenlerimizin yetiştireceği nesillerle, her alanda dünyadaki diğer ülkelerle yarışır hale gelecek ve cumhuriyetimizin ilelebet varlığını sürdürmesinin teminatı olacaktır” dedi.

"TEŞEKKÜR EDERİM ÖĞRETMENİM"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrenciler, sanatçılar, kent protokolü ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişinin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “Teşekkür ederim öğretmenim” klibi yayınladı. Video, kısa sürede paylaşım rekoru kırarken Twitter’da da ilk üçe girdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm öğretmenlere yönelik hazırladığı teşekkür ederim videosu sosyal medyada saniyeler içerisinde tıklanma rekoru kırdı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve sanatçıların da destek verdiği klipte toplumun her kesiminden onlarca kişi öğretmenlere teşekkür etti, duygularını paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoya Türkiye'nin dört bir yanından da destek yağdı. Video, saniyeler içerisinde Twitter'da 14. sıradan 3. sıraya yükseldi. İzmir İl Milli Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenlik mesleğinin gönül işi olduğunu belirterek eğitimin içerisinde yer almış herkesin öğretmenlere teşekkür etmesinin önemine vurgu yaptı.

24 KASIM 2017 ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

TÜRK ÖĞRETMENİME

Bazen ölüler yurdu korur,bazı da sağlar;

Göz nuru karışmazsa şahadet kanı ağlar,

Yoksulluğun ufkunda erirken bile mağrur,

Sensin o hazin nûr,O derin Nûr,O büyük nûr,

Hoşnutsun ,eğilmiş okuyorsun ,yazıyorsun;

Ey terli alın,ey Güneşin öptüğü insan.

Şöhret aramaz,şân aramaz,nâm aramazsın;

Cemiyetin omzunda da yokmuş kadar azsın;

İlmin sesi haykırmaz:İlim şarlatan olmaz.

Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.

EVGİLİ ÖĞRETMENİM

Geçen yıl bilmiyordum.

Ne okuma ne yazma.

Sönmez ışıklar tutan,

Siz oldunuz yoluma.

Bir yıl içinde bana,

Çok bilgiler verdiniz.

Anne sevgisi gibi

içimdedir sevginiz.

Vefa ÇAĞAN

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel…

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel…

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel…

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel….

3 KITALIK ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

4 KITALIK ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

ÖĞRETMENİM



Bana neler öğretmiştin

Unutmadım öğretmenim

Ama gel gör yine adam

Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini

Yaşattılar hep tersini

Mutluluğun adresini

Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para

Bu hayatın tadı para

Ne gerek var kitaplara

Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi

Hani haklı ezilmezdi

Hani dağlar yıkılmazdı

Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka

Yaşadığım alem başka

Şöyle güzel, gerçek aşka

Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok

Vefa dedim tanıyan yok

Dostluğu da bir bilen yok

Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi

Bütün sırlar derinde mi

Suç bende mi, evrende mi

Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına

Bir hevesim yok yarına

Utanacımdan mezarına

Gelemedim öğretmenim

Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

24 KASIM 2017 ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller oluşturur; ülkeler değil, gönüller fetheder.(Arif Hikmet Par)

Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)

Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir. (T. J. Carruthers)

Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman atasözü)

Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)

Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.