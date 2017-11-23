Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Hepsiburada.com'' indirimli ürün almak için doğru adrestesiniz. ''Kara Cuma'' olarak bilinen ve hepsiburada.com ve birçok firma tarafından derlenen büyük indirim günü geldi çattı. Firmalar bugüne özel birçok ürünü indirimli olarak piyasaya sürüyor. Gece yarısından itibaren telefon, ev eşyaları, giyim vs gibi ürünleri indirimli almak mümkün. Hepsiburada.com'dan indirimli ürün almak için haberimize bakmanız yeterlidir.

Hepsiburada, önemli oranlarda indirimlerin sağlandığı 24 Kasım'a özel alışveriş günü "Efsane Cuma"da müşterilerine birçok fırsat sunacak.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket, perşembeyi cumaya bağlayan gece başlayacak olan "Efsane Cuma"da, ürünlerde yüzde 80'e varan indirim uygulayacak. Şirket ayrıca, 36 kategoride milyonlarca ürüne yılın en iyi indirimini müşterileri ile buluşturacak.

"Efsane Cuma"ya 10 milyonun üzerinde ziyaret bekleyen Hepsiburada'da, yılın en avantajlı ürünlerinden yararlanabilenler hızlı hareket edenler olacak. Şirket, "Efsane Cuma" kapsamında farklı ürünleri, ilgi alanlarına yönelik gruplayarak sitede gösterecek.

Geçen yıl "Efsane Cuma"da dakikada 350 ürün satan Hepsiburada, bu yıl kendi sipariş rekorunu kırmak için çeşitli yenilikler de sunacak. "Efsane Cuma"ya özel daha önce hiç satışını yapmadığı ürünleri sunacak olan şirket, Türkiye'de e-ticaret platformunda bir ilke imza atarak konut satışı gerçekleştirecek.

Nef'in, İstanbul Çekmeköy'deki ikinci projesi Nef Ormantepe'de yer alan 3 adet 1+1 dairesi, Hepsiburada müşterilerine özel tanıtım fiyatıyla sunulacak.

Öte yandan Hepsiburada'nın Onedio ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, gün boyu yapılacak canlı yayınlarla anlık fiyat değişimleri, özel ürün grupları ve perakende uzmanlarının görüşleri web üzerinden yayınlanacak. Teknoloji altyapısında ve Gebze'deki operasyon merkezinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada, gün boyu artacak siparişleri en hızlı şekilde müşterilerine ulaştıracak.

Geçen yıl "Efsane Cuma"da, Hepsiburada'nın web sitesi 4 milyon kez ziyaret edilmiş, cep telefonu uygulaması ise 2 buçuk milyon kez görüntülenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Perşembeyi cumaya bağlayan gecenin ilk saatlerinden itibaren Hepsiburada'ya giren müşterilerimiz gözlerine inanamayacak. Müşterilerimiz, milyonlarca üründe avantajlı fiyatların yanı sıra birçok yeni ürünle ilk kez Efsane Cuma kapsamında karşılaşacak. Türkiye'nin 81 kentine yayılmış yaklaşık 10 bin iş ortağımızla perakendede büyük bir hareket yaratacağız. Müşterilerimizin, 'indirime girse de alsam' diye düşündüğü ürünleri alacağı gün 24 Kasım olacak. Bir evin ortalama 3 bin liraya yenilenen salonu, 'Efsane Cuma'da bin liraya yenilenebilecek. Bu anlamda 24 Kasım'ı yılın en avantajlı günü ilan ettik."

Dünya genelinde yüzde 90’a kadar yükselen indirimler ile satış rekorlarının kırıldığı Black Friday, yani Efsane Cuma için HepsiBurada.com yüzde 80’ kadar yükselen indirimler sunacak!

24 Kasım tarihine tekabül eden Efsane Cuma, özel alışveriş günü olarak kabul edilerek HepsiBurada.com vasıtası ile önemli indirimler sunulacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece yapılacak olan Efsane Cuma indirimleri ile birlikte ürünlerinde yüzde 80’e kadar yükselen indirimler uygulamaya koyulacak. 36 farklı kategoride milyonlarca ürünün satıldığı HepsiBurada.com’da en iyi indirim oranı ile müşterilerin buluşturulması hedefleniyor!

Yılın en avantajlı fiyatları ile satışa çıkartılacak olan ürünler sayesinde HepsiBurada.com 10 milyondan yüksek ziyaretçi rakamı bekliyor. En avantajlı ürünlerden yararlanmak isteyenlerin hızlı hareket edilmesi gerekirken, şirket Efsane Cuma kampanyası kapsamında birçok farklı ürünleri, ilgi alanlarına göre gruplayarak kullanıcılarının beğenisine sunacak. Geçtiğimiz yıl Efsane Cuma kampanyası kapsamında dakikada 350 adet ürün satışı gerçekleştirmeyi başaran HepsiBurada, bu yıl da kendi rekorunu egale etmek adına yepyeni uygulamalar gerçekleştirecek.

Daha önce hiç satışını yapmadığı ürünleri Efsane Cuma kampanyasına özel olarak sunacak olan HepsiBurada.com, e-ticaret platformları arasında Türkiye’de bir ilke imza atarak Nef Ormantepe’de yer alan 3 adet 1+1 konut için özel tanıtım fiyatları ile online satış gerçekleştirecek.

2016 yılındaki Efsane Cuma’da HepsiBurada’yı tam 4 milyon kişi ziyaret eder iken, cep telefonu uygulamasında elde edilen görüntüleme rakamı da 2 buçuk milyon olmuştu. Türkiye’nin her yerinde yer alan 10 bin iş ortağı ile perakende alanında büyük bir hareket gerçekleştirilecek iken, müşteriler tarafından “indirime girse de alsam” denilen ürünler için 24 Kasım Efsane Cuma gününün önemli bir avantaj olduğunu 3 bin TL’ye mal olan oturma odası için Efsane Cuma günü fiyatların bin TL’ye kadar düşeceği belirtildi.