Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Kasım 2017 Süper Loto sonuçları, Süper Loto'da çıkan numaralar ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Peki Süper Loto'da hangi numaralar çıktı, Süper Loto devir mi etti, Süper Loto sonuçları öğren gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 7 bin 935 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 928 kişi 168 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 80 bin 366 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

23 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ Ankara Balgat Binası'nda yapılan canlı yayın ile Süper Loto çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Devirli ikramiye kimin oldu? İşte 6 rakamı da doğru tahmin etmesi en zor MPİ oyunu Süper Loto 527. hafta kazandıran numaralar;

4, 10, 13, 20, 33, 39

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki 526'ıncı çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 526'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 12, 14, 24, 30, 31 ve 45 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 548 bin 172 lira 75 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 63 kişi 9 bin 291 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 495 kişi 180 lira 5'er kuruş, 3 bilen 73 bin 560 kişi 14 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte dağıtılan toplam ikramiye miktarı ise 2 milyon 299 bin 658 lira 70 kuruş oldu.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 663 bin 958 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 929 bin 155 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.

DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."