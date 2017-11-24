Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF sınav giriş yeri sorgulama ile sınav belgesi alma ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. Peki AÖF sınav giriş yeri sorgulama ve sınav belgesi nereden alınacak. Milyonlarca aday, açık öğretimden üniversite eğitimlerine devam ediyor. Bu senenin ilk sınavları olan AÖF Güz Dönemi sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. Öğrenciler, ''Sınav giriş yeri sorgula, AÖF sınav belgesi alma'' işlemlerinin nereden yapılacağını merak ediyor. ''https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim'' adresinden sınav giriş belgesi ve sınav yerini öğrenebilirsiniz... İşte AÖF sınav giriş yeri sorgulama ile sınav belgesi alma ile ilgili merak ettikleriniz...

AÖF öğrenci girişi için tıklayınız

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018

AÖF SINAVINA GİRECEKLER İÇİN UYARI GELDİ!

Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Kâğıt, Kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.



Yetkililerden 'hava durumu' uyarısı

Yapılan açıklamada, "Hafta sonu, milyonlarca öğrenci ara sınavlarda ter dökecek. Sınav giriş yerleri, 10 gün önce açıklanmıştı. Öğrencilerimiz, sınava gireceği salonları önceden görürse sınav gününde herhangi bir sorun yaşamazlar. Sınavlarının yapılacağı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aynı zamanda öğrenciler 7/24 hizmet veren Etkileşim Merkezinden 0850 2004610 numarayı arayarak ya da aosdestek.anadolu.edu.tr sitesi üzerinden canlı destek hizmeti ile sorularını yetkililere iletebilirler. Havaların soğumasıyla hava şartlarında yaşanan olumsuzluklar sebebiyle, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için sınav yerlerine erkenden gitmelerini öneriyoruz. Tüm öğrencilerimize hafta sonu girecekleri ara sınavlarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgeleri nelerdir?

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge.