Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ’da biri çocuk 6 kişinin öldürülmesiyle ilgili 94 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 4 yıldır aranan Âdem Bozkurt (37), Adana’da eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalandı. 2008’de 6 kişinin öldüğü cinayetle ilgili olarak 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra yargılanmasına tutuksuz devam edilen Bozkurt “Adam öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, çocuğun veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme” gibi suçlarla hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık, 4 yıl boyunca bulanamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bozkurt’un eşinin Adana Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü bilgisine ulaştı. Hükümlünün hastaneye gelebileceğini değerlendiren polis, Âdem Bozkurt’u burada yakaladı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.