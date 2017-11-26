Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ekim ile birlikte 2017 yıllının tatilleride sona erdi. Ne yazık ki 29 Ekim pazar gününe denk gelmesi sebebiyle çalışanların avantajlı bir tatil olmadı. 30 Ağustos ile birleşen Kurban Bayramı tatili 11 gün ile şimdiye kadarki tatillerin en uzunu olarak tüm çalışanlar için tadından yenmez bir hal aldı. Aynı bu şekilde peki 2018'de uzun tatil var mı? ve 2018'de kaç gün tatil olacak? büyük bir merak konusu. 2018'de haftasonları ve resmî tatilller ile birlikte tam tamına 116 gün izin yapılacak. 9 gün olacak bayram ihtimaline karşın 2018'de resmî tatiller ne zaman? sorusunun cevabı ve tüm detaylar haberimizde.

YILBAŞI TATİLİ

Yılın son günü olan 31 Aralık, Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil. 30 Aralık Cumartesi ile birlikte düşünüldüğünde çalışanlar için üç günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

23 NİSAN

Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS

23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı gününe genk geliyor. Aradaki Pazartesi günü izin alabilecekler için bu kez 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

19 MAYIS

Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI

19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Önceki günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü haftasonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

15 TEMMUZ

19 Mayıs gibi 15 Temmuz tatili de hafta sonuna denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazar günü.

KURBAN BAYRAMI

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

30 AĞUSTOS

30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sonraki Cuma gününü tatil olarak kullanabilecekler için yaz sonunda 4 günlük bir izin gözüküyor.

29 EKİM

2017 yılında Pazar gününe denk gelen 29 Ekim tatili bu kez Pazartesi günü. Dolayısıyla yine 3 günlük bir tatil var.

Resmi Tatil Nedir, Ne Demektir?

Resmi tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönemlere denilmektedir. Dini, milli, veya kültürel öneme sahip olan günler birçok ülkede resmi tatil olarak ilan edilmektedir. Resmi tatiller genel olarak 1 ile 5 gün uzunluğunda değişmektedir. Resmi tatiller yasalarca belirlenmiştir.

Resmi tatil günlerinde çalışan kişiler ücretlerini %100 zamlı olarak almaktadırlar. Bu hususta detaylı bilgilere resmi tatil günlerinde çalışma hakkındaki yazımızdan detaylı olarak elde edebilirsiniz. Peki ülkemizde hangi günler resmi tatil olarak geçmektedir?