Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlardan çekilen ve sadece reklamlarda yer alan Merve Boluğur'un her geçen gün zayıfladığı gözlerden kaçmıyor ve sevenlerini korkutuyordu. Merve sonunda hastanelik oldu.

PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU



Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan iki yıllık evliliğini geride bıraktığımız eylül ayında sonlandıran oyuncu Merve Boluğur, şimdilerde ailesiyle birlikte daha fazla zaman geçiriyor. Sosyal medya hesabından günlük hayata dair paylaşımlarda bulunan Merve Boluğur, hikaye kısmından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

"ÇOK ŞÜKÜR ANNEM"



Annesi Nehra Hanım'ı hastaneye götüren Merve Boluğur, annesine serum takılıyken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve üzerine de ''Çok şükür annem'' notunu düştü.