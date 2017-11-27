Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Levent Yüksel'in 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu' haberi ile güne başladık. Herkesin yorum yaptığı birliteliğe kimisi normal gözle bakıyor kimisi ise bu iş olmaz diyor. Merak edilen ise çiftin arasındaki yaş farkı. Lidya Özdemiroğlu Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Levent Yüksel'le bir yılı aşkın süredir birlikte olduğunu açıkladı. Peki Lidya Özdemiroğlu kimdir, ne iş yapar, yaşı kaç, kimin kızı? İşte Lidya Özdemiroğlu ve Levent Yüksek hakkında merak edilenler

LİDYA ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Levent Yüksel ile aşk yaşadığı iddia edilen Lidya Özdemiroğlu, 2016 yılında hayatını kaybeden Türk besteci, söz yazarı ve müzisyen Attila Özdemiroğlu’nun 5. evliliğinden olan ikiz kızlarından biri. Lara isminde bir ikizi bulunan Lidya Özdemiroğlu,1995 yılında doğdu. Bilgi Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Lidya Özdemiroğlu, sosyal medya hesaplarında sürekli Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaşıyor. Sanatla ilgilenen Lidya Özdemiroğlu müzik dünyasında da çok sayıda arkadaşa sahip.