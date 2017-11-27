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Millî Savunma Bakanı, Millî muharip uçağı için tarih verdi
27.11.2017 - 18:14 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Canikli, millî muharip uçağı TF-X ile ilgili, "Olabilecek en kısa süre içerisinde bütün aşamalarını gerçekleştireceğiz. Temel hedefimiz 2023'te havalandırmak." dedi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı,Canikli,milli muharip uçağı TF-X,
523080 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/523080.aspx
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