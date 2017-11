Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri buyurdu ki: “Mevlid okunan yerden belalar, sıkıntılar gider.”

Sual: Mevlid kandilinin dinimizdeki yeri nedir ve niçin kutlama yapılmaktadır?

Cevap: Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur. Bu gece, Resulullah efendimizin doğduğu zamanlarında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Kendileri de anlatırdı. Bu gece, Eshab-ı kiram da, bir yere toplanıp, okurlar, anlatırlardı. Bütün Müslümanlar da, her sene, bu geceyi, mevlid kandili olarak kutlamakta, Mevlid kasideleri okunarak Resulullah efendimiz hatırlatılmaktadır.

Mevlid, doğum zamanı demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mübarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

Doğum gününe önem vermeyi Hristiyanlar, Müslümanlardan öğrenip almışlardır. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar, Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın yaptıkları gibi, mevlid gecesinde, Resulullah efendimizi anlatan kitapları okurlar ve bu gecede şenlik yapar, sevinirlerdi. İslâm âlimleri, bu geceye çok önem vermişlerdir. Bu geceyi bütün mahluklar, melekler, cin, hayvanlar ve cansız maddeler, birbirlerine müjdelemekte, Resulullah efendimiz dünyaya teşrif etti diye sevinmektedirler. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri;

“Mevlid okunan yerden belalar, sıkıntılar gider” buyurmuştur. Mevlidi, şiir olarak okumanın, daha tesirli ve faydalı olduğu kitaplarda yazılıdır.



Mevlid okumak ibadettir

Mevlid okumanın bir ibadet olduğunu ve faydalarını bildirmek için, İslâm âlimleri çok kitap yazmıştır.

Sual: Mevlid okunmasına, çeşitli bahanelerle karşı çıkanlar oluyor. Mevlid okumak, Peygamberimizin hatırlanması, anılması sebebiyle bir ibadet değil midir?

Cevap: Mevlid okumak demek, Resulullah efendimizin dünyaya gelişini, miracını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlatmak, Onu övmek demektir. Her müminin, Resulullah efendimizi çok sevmesi lazımdır. Hadis-i şerifte;

(Bir kimse, beni çocuğundan, babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe, iman etmiş olmaz) buyuruldu. Yani imanı olgun olmaz. Allahü teâlâyı sevenin, Onun Resulünü de sevmesi vaciptir.

Resulullah efendimizi çok seven, Onu çok anar, çok söyler, çok över. Deylemînin bildirdiği hadis-i şerifte;

(Bir şeyi çok seven, onu çok anar) buyuruldu. Resulullah efendimizi çok sevmenin lazım olduğunu bütün İslâm âlimleri uzun yazmışlardır.

Mevlid okumanın bir ibadet olduğunu, nasıl okunması lazım geldiğini ve faydalarını bildirmek için, İslâm âlimleri, her dilde kitaplar yazmışlardır. Bu kitaplar, Kâtip Çelebî hazretlerinin Keşf-üz-zünûn kitabında ve zeylinde yazılıdır. Mesela Süleymân Çelebî'nin Türkçe mevlid kasidesi çok şöhret kazanmıştır. Ayrıca Ahmed Sa’îd-i müceddidînin İsbât-ül-mevlid kitabı ve allâme Muhammed Zerkanî'nin Şerh-ul-Mevâhib-il-ledünniyye kitabında, mevlid okumanın ibadet olduğunu vesikalarla ispat etmektedirler. Seyyid Abdülhakîm Efendinin, Türkçe “Mevlid kıraatinin fazileti” de çok kıymetlidir.

Resulullah efendimiz, Medine şehrine gelince, Yahudilerin, muharrem ayının onuncu gününde oruç tuttuklarını görür ve sebebini sorunca onlar;

-Bugün, Allahü teâlâ, Firavun'u boğdu, Musa aleyhisselamı kurtardı. Bunun için, sevincimizden oruç tutarak Allaha şükrediyoruz, derler. Peygamber efendimiz de;

-Musa aleyhisselam kurtulduğu için, ben daha çok sevinirim buyurarak, oruç tuttu ve Müslümanlara da, Aşûre günü oruç tutmalarını emretti.

Bir nimet geldiği, bir sıkıntıdan kurtulunduğu zaman, Allahü teâlâya şükredildiği gibi, her sene, o gün yine şükretmek lazım olduğu, bu hadis-i şeriften anlaşılmaktadır. Allahü teâlâya şükretmek, secde etmekle, sadaka vermekle, Kur’an-ı kerim okumakla ve bunlar gibi, her ibadeti yapmakla olur. İhsan sahibi, rahmeti bol olan yüce Peygamberin dünyaya gelmesinden daha büyük nimet var mıdır?

Mevlid-i Şerif

Allah adın zikredelim evvela,

Vacib oldu cümle işte her kula.



Kim ki, Allah adını önce ana,

Her işi kolay eder Allah ona.



Allah adı olsa her işin önü,

Asla ebter olmaz o işin sonu.



Bir kez Allah dese aşkla lisanın,

Kalmayıp dökülür bütün günahın.



Zikri tekrar eyle mütemadiyen!

Her murada erişir Allah diyen.



Haramı bırakıp, helal yemeli,

Şükredip her zaman Allah demeli.



Kerimdir, rahimdir, O ilâhımız,

Bize rahmet kıla yüce şahımız!



Varlığına, birliğine şek yoktur,

Ne yazık, üç tanrı diyen pek çoktur.



Varlığına edilse de çok hayret,

Cümle âlem yokken O vardı elbet.



O varken yok idi, insan, cin, melek,

Arş, dünya, güneş, gezegen ve felek.



Bunların hepsini, O var eyledi,

Birliğine hepsi ikrar eyledi.



Kudretini göstererek O Celil,

Birliğine kıldı bunları delil.



Ol dedi bir kere var oldu cihan,

Olma derse, mahvolur hemen o an.



Resulullah’tır bu varlığa sebep,

Onun rızasını, aşkla et talep!



Resulullahın nuru



Hak teâlâ yaratınca Âdem’i,

Âdem’le süsledi bütün âlemi.



Mustafa nurunu alnına koydu,

Habibimin nuru, bil bu nur dedi.



Kıldı o nur, onun alnında karar,

Kaldı onun ile nice zamanlar.



Daha sonra Havva alnına geçti,

Ondan oğlu Şit’e bu nur nakletti.



Erdi İbrahim’e, İsmail’e hem,

Söz uzayıp gider, hepsini dersem.



Doğunca O rahmeten lil-alemin,

Vardı nur onda karar etti hemin.



Doğumu



Âmine hatundur onun annesi,

O sedeften doğdu O dürdanesi.



Rebiulevvel ayının nicesi,

On ikinci pazartesi gecesi.



O gece ki doğdu, O hayr-ul beşer,

Annesi onda neler gördü neler.



Dedi gördüm, O Habib’in annesi,

Bir acep nur ki, güneş pervanesi.



Fırlayıp evimden çıktı nagehan,

Göklere dek nur ile doldu cihan.



Gökler açıldı, yok oldu karanlık,

Üç melek gördüm, elinde üç ışık.



Biri doğu biri batıda onun,

Biri damında, dikildi Kâbe’nin.



İndiler göklerden melekler saf saf,

Kâbe gibi kılındı evim tavaf.



Yarılıp çıktı duvardan nagehan,

Geldi üç huri bana oldu ayan.



Bu hususta derler o üç dilberin,

Asiye’ydi biri o mehpeykerin.



Biri Meryem hatun idi aşikâr,

Birisi hem hurilerden bir nigâr.



Çevre yanıma gelip oturdular,

Mustafa’yı birbirine muştular.



Dediler oğlun gibi hiçbir oğul,

Yaratılalı cihan, gelmiş değil.



Bu senin oğlun gibi kadri cemil,

Bir anaya vermemiştir O Celil.



Ulu devlet buldun, ey Âmine sen,

Doğacaktır senden O hulk-i hasen



Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır,

Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır.



Bir adı Mahmud, bir adı Ahmed’dir,

Varlığı cümle âleme rahmettir.



Âmine eder vakit oldu tamam,

Ki vücuda gele O hayr-ül enam.



Susadım gayet hararetten katı,

Sundular bir cam dolusu şerbeti.



Şerbeti karşımda tuttu huriler,

Bunu Rabbimiz gönderdi dediler.



Kardan ak idi ve hem soğuk idi,

Lezzeti dahi şekerde yok idi.



İçtim onu oldu, cismim nura gark,

Edemedim kendimi ben nurdan fark.



Geldi bir ak kuş kanadıyla revan,

Arkamı sıvadı kuvvetle heman.



Doğdu o saatte O sultan-ı din,

Nura gark oldu, semavat ü zemin.



Kim olmak isterse ateşten necat,

Aşk ile, şevk ile etsin salevat!



Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah!

Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah!

Essalatü vesselamü aleyke ya Seyyidel-evveline vel-âhirin.



Mahlûkatın hepsi sevindi o an,

Dirilip âlem yeniden buldu can.



Kâinattaki her şey edip seda,

Çağrışarak dediler ki, merhaba!



Merhaba, ey âl-i sultan merhaba!

Merhaba, ey kân-i irfan merhaba!



Merhaba, ey sırr-ı furkan merhaba!

Merhaba, ey derde derman merhaba!



Merhaba, ey rahmeten lil-âlemin!

Merhaba, sensin şefial müznibin!



Bütün dertlilerin dermanı sensin,

Cümle âlemlerin sultanı sensin.



Çünkü nurun ruşen etti âlemi,

Gül cemalin gülşen etti âlemi.



Âmine hatun artmış idi hayreti,

Bir zaman aklı gidip geldi geri.



Gördü gitmiş huriler hiç kimse yok,

Görmedi oğlunu yalvarırdı çok.



Bir an şöyle düşünceye dalmıştı,

Huriler onu götürdü sanmıştı.



Dört tarafa bakıp edince nazar,

Gördü ki bir köşede hayrül-beşer.



O ulu, Kâbe’ye karşı duruyor,

Yüzün yere koymuş secde ediyor.



Secdede diliyle tahmid ediyor,

Kaldırmış parmağın tevhid ediyor.



Dudaklar kıpırdardı, söylerdi kelâm

Anlayamazdım, ne derdi o hümam



Kulağım ağzına verdim, dinledim,

Söylediği sözü o an anladım.



Derdi ki, ya Rab yüzüm tuttum sana,

Ya İlahi ümmetimi ver bana!



Ümmetim dedi sana, O Mustafa,

Ver salevat sen de ona, bul safa.



Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah!

Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah!

Essalatü vesselamü aleyke ya Seyyidel-evveline vel-âhirin.



Miraca gitmesi



Dinle miracını o şahın ayan,

Âşıksan aşk ateşine durma yan!



Pazartesi gecesi gerçek haber,

Leyle-i kadirdi o gece meğer.



O mübarek bahtı, o kadri yüce,

Ümmühanin evine vardı gece.



Orda iken nagehan o yüzü ak,

Cebrail Cennete git dedi Hak.



Bir sırmalı taç ve bir hulle kemer,

Hem dahi al bir burak-ı muteber.



Habibime ilet de, ona binsin!

Arşımı seyreylesin, beni görsün!



Cebrail cennete olunca revan,

Gördü ki, kırk Burak otluyor o an.



İçlerinden bir Burak ağlar katı,

Yiyip, içmez, kalmamış hiç takati.



Gözlerinden yaşlar eylemiş revan,

Ciğerini dertle etmiş perişan.



Dedi Cebrail, niçin ağlıyorsun?

Hüzünle ciğerini dağlıyorsun?



Arkadaşların yiyip içip gezer,

Sen inliyorsun, canını ne üzer?



Dedi, kırk bin yıl vardır ki ya emin,

Aşktır bana yemek ve içmek hemin,



Nagehan bir ses işitti kulağım,

O zamandan bilemem sağı solum.



Nedense yüksek sesle bağırdılar,

Ya Muhammed diyerek çağırdılar.



O andan beri bilemem, n’olmuşam,

O adın ismine âşık olmuşam.



Yüreğim içinde eridi yağım,

Âşık oldu görmeden bu kulağım.



Cenneti başıma bu aşk, dar eder,

Gece gündüz işlerimi zâr eder.



Gerçi cennet içinde duruyorum,

Hep cehennem azabı görüyorum.



Hazret-i Cebrail der ki, ey Burak,

Ağlama hep, verdi muradını Hak.



Bir kimsede, aşkın nişanı olur,

Akıbet maşuk, er geç onu görür.



Gel beri maşukuna götüreyim,

Yarana merhem vurup bitireyim.



Aldı Cebrail Burak’ı o zaman,

Resulullaha ulaştırdı o an.



Hak selam etti sana ey Mustafa,

Ki mübarek hatırın bulsun safa.



Buyurdu gelsin misafirim olsun,

Arşımı seyreylesin, beni görsün!



Bu gece zahir olur esrar-ı Hak,

Gösterecektir sana didar-ı Hak.



Zemzemle doldu bütün âlem o an,

Arşa varır dediler Fahr-i Cihan.



Hem sekiz cennet kapısı açtılar,

Âlemin üstüne rahmet saçtılar.



Gel gidelim Hazrete, ya Mustafa!

Şu anda bekliyor eshab-ı safa!



Sana cennetten getirdim bir Burak,

Davet-i Rahmandır edesin idrak.



Çekti o anda Burak’ı Cebrail,

Önüne düştü ona oldu delil.



Göz açıp kapamadan Kudüs’e vardı,

Etrafını bütün nebiler sardı.



Enbiya ervahı karşı geldiler,

Mustafa’ya izzet ikram kıldılar.



Geçerek mihraba O hayr-ül-enam,

Enbiya ervahına oldu imam.



Gece durmadı yola oldu revan,

Bütün göklerden geçip etti seyran.



Her birinde türlü hikmetler gördü,

Cebrail’le varıp Sidre’ye erdi.



Cebrail’in durağıdır o makam,

Yerle gök ta ki tutalıdan nizam.



Gelip Cebrail makamında durdu

Rahmeten lil-âlemin ona sordu:



Bilemem, bu yolları ben nideyim,

Burada garibim, nere gideyim?



Cebrail dedi, sen ki Habibsin,

Sanma bu yerlerde öyle garipsin,



Burada bitti benim seyrangâhım,

İlerisinden dahi yok âgâhım.



Eğer geçsem zerre kadar ileri,

Yanarım hemen ey Hakkın serveri.



Dedi Cebrail’e o şah-ı cihan:

O halde sen yerinde kal bir zaman.



Söyleşirken Cebrail ile kelam,

Geldi Refref önüne, verdi selam.



Aldı o şah-ı cihanı o zaman,

Sidre’ye giderek getirdi heman.



Gördü gök ehli ibadette hepsi,

Her biri bir türlü taatte hepsi.



Hep gök ehli cümle karşı geldiler,

Mustafa’ya izzet ikram kıldılar.



Merhaba ya Muhammed dediler,

Ey şefaat kân-ı Ahmed dediler.



Her biri kutladı miracını,

Dediler giydin saadet tacını.



Yürü artık meydan senin bu gece,

Sultan ile sohbet senin bu gece.



Hepsi ile görüşüp geçti öte,

Varıp erişti O ulu hazrete.



Rabbimiz harfsiz, kelimesiz ve sessiz

Konuştu Mustafa ile şüphesiz.



Dedi ki mahbub-u matlubun benim,

Sevdiğin can ile mabudun benim.



Gece gündüz durmayıp istiyordun,

Bir kez görsem cemalini diyordun.



Gel Habibim sana âşık oldum ben,

Cümle halkı sana köle kıldım ben.



Ne muradın var ise kılam reva,

Eyleyem bir derde bin türlü deva.



Mustafa dedi ya Rabbel-âlemin.

Ey affı ve hediyesi çok kerim,



O zayıf ümmetimin hali ne ola,

Hazretine nice onlar yol bula?



Ya İlahi hazretinden hacetim,

Şu dur ki, ola en makbul ümmetim.



Hak tealadan duyuldu bir nida,

Ya Habibim ben sana kıldım atâ.



Ümmetini sana verdim ey Habib,

Cennetimi onlara kıldım nasib.



Ey Habibim nedir, o ki diledin,

Bir avuç toprağa minnet eyledin.



Zatıma ayna edindim zatını,

Beraber yazdım adımla adını.



Ya Habibim anlıyorum ben seni,

Görmeğe hiç doyamazsın sen beni.



Tez varıp davet et kullarımı,

Ta gelip de göreler didarımı.



Göz açıp kapamadan Fahri cihan,

Ümmühanın evine geldi heman.



Her ne gelmişse Mirac’da başına,

Cümlesin haber verdi eshabına.



Dediler ey kıble-i İslam-ı din,

Kutlu olsun sana Mirac-ı güzin.



Hepimiz kullarız, sen ise şahsın,

Gönlümüzde daim parlayan mahsın.



Bize, ümmet olmak devleti yeter,

Müslüman olmanın izzeti yeter.



Süleyman Çelebi



Kelimeler:



Ebter: Güdük, neticesiz, kısır

Mütemadiyen: Devamlı

Felek: Gök

Rahmeten lil-âlemin: Âlemlere rahmet olan Resulullah

Necat: Kurtuluş

Dürdane: İnci

Hayrülbeşer: İnsanların en iyisi

Nagehan: Hemen

Dilber: Güzel

Mehpeyker: Ay yüzlü

Nigâr: Güzel yüzlü sevgili

Muştu: Müjde

Hulk-i hasen: Güzel ahlak

İlm-i ledün: Bâtın ilmi

Kân: Menba, kaynak

Şefi-ül-müznibin: Günahlara şefaatçısı

Revan: Akan, uçan

Heman: Hemen

Semavat ü zemin: Yer ve gökler

Furkan: Kur’an-ı kerim

Ruşen: Parlak aydın

Gülşen: Gül bahçesi

Tahmid: Hamd

Tevhid: La ilahe illallah demek

Hümam: Himmetli

Hulle: Cennet elbisesi

Burak: Resulullahı miraca götüren hayvan

Burak-ı muteber: Uygun bir burak

Hayrülenam: İnsanlarını en iyisi

Seyrangah: Gezme yeri

Agâh: Haberdar

Mahbub: Sevilen

Matlub: İstek

Rabbelâlemin: Âlemlerin rabbi

Hacet: İstek

Atâ: Hediye

Güzin: Seçilmiş, beğenilmiş

Mah: Gökteki ay, mahveden, peygamberlik nuru. Küfür karanlıklarını mahvettiğinden, Resulullah’a mah da denmiştir

Kandil geceleri uydurma değildir

Sual: Mübarek gün ve gecelerin aslı yoktur, bunlar sonradan çıkmıştır deniyor, bu doğru mu?

CEVAP

Hayır, kesinlikle doğru değildir. Hepsini Peygamber efendimiz bildirilmiştir.



Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. (S. Ebediyye)



İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:

Ahiret yolcusunun, ibadetle ihya edilmesi kuvvetle müstehab olan mübarek geceleri boş geçirmesi uygun değildir; çünkü bunlar hayır mevsimleri ve kârı bol olan gecelerdir. Kazançlı mevsimleri ihmal eden tüccar, bir kâr sağlayamadığı gibi, mübarek geceleri gafletle geçiren ahiret yolcusu da maksada ulaşamaz. (İhya)



MEVLİD GECESİ:

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. (Mevâhib-i ledünniyye)



İslamiyet’te doğum gününü kutlamak vardır, Allahü teâlâya şükretmek olur. Mevlid kandili, Peygamber efendimizin doğum günüdür. Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Müslim, Ebu Davud, İ. Ahmed, H. S. Vesikaları)



Mevlidi, erkek kadın karışık olmadan, çalgı ve başka haram karıştırmadan, Allah rızası için okumak, salevat-ı şerife getirmek, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehabdır. (Nimet-ül-kübra, Hadika, M. Nasihat)



Bu gece, O doğduğu için sevinenler affedilir. Bu gecede, Resulullah doğduğu zaman görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabdır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da, bir yere toplanıp anlatırlardı. (S. Ebediyye)



Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)



Birkaç hadis-i şerif meali:

(Beni ana-baba, evlat ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz.) [Buhari]



(Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar.) [Deylemi] (Resulullahı seven de onu çok anar.)



(Peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir.) [Deylemi] (Mevlid okumak da, Resulullahı hatırlamaktır. Muteber kitaplarda, Peygamberimizin de önem verdiği açıkça yazılı olan bu mübarek gecede, Peygamber efendimizi anmaya, nasıl uydurma denebilir?)



BERAT GECESİ:

Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:

(Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) [Duhan 2,3]



Her yıl, Berat gecesinde, o yılda olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:

(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim.) [Nesai]



Birkaç hadis-i şerif meali daha:

(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]



(Allahü teâlâ, Şaban’ın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder.) [İbni Mace] (Müşahin, bid’at ehli demektir.)



(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]



(Allahü teâlâ, Şaban’ın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder.) [İbni Mace, Tirmizi]



(Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]



Hazret-i Âişe validemiz, (Ya Resulallah, Allahü teâlâ seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Berat gecesinde çok ibadet ettin?) diye sual etti. Peygamber efendimiz, cevaben buyurdu ki:

(Şükredici kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.) [Gunye]



KADİR GECESİ:

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allahü teâlâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi.) [Deylemi]



(İnanarak ve sevabını Allahü teâlâdan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim]



(Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın.) [Müslim]



(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]



AŞÛRE GÜNÜ:

Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Hadis-i şerifte buyruldu ki:

(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, Aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Âdem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbr