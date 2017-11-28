Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Connecticut eyaletinde New Haven sokaklarında bulduğu 10 bin doların üzerinde bir çeki sahibine ulaştıran Elmer Alvarez, çekin sahibi iş kadını Roberta Hoskie tarafından ödüllendirildi. Çeki kaybettiğini Elmer Alvarez´den gelen telefonla farkeden Hoskie, Alvarez´in evsiz olduğunu öğrenince Facebook´tan kendisine teşekkür ettiği bir video yayınladı ve video binlerce kez görüntülendi. Geçmişte kendisinin de bir dönem evsiz yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Roberta Hoskie, "Bana da hayatımı düzeltmem için biri yardım etmişti. O yüzden Elmer´a hem iş sahibi olması için eğitim sağlayacağım. Ve bu kış soğukta kalma endişesi yaşamayacak. Artık onun bir evi var" dedi.



'EV ÖDÜLÜNDEN ZİYADE TEŞEKKÜR ÖNEMLİ'

Bu sürprizle şaşkına dönen Elmer Alvarez ödülden ziyade Hoskie´nin bu teşekkürünün çok değerli olduğunu söyledi.