Hapishane polisi RK Mişra “Eşekler hapishane arazisinde bulunan bazı değerli bitkilere zarar verdi. Hayvan sahiplerini daha önce eşeklerini buradan uzak tutmaları için uyarmıştık, ancak onlar buna kulak asmadı. Bu yüzden eşekleri alıkoyduk” dedi. Yerel bir siyasetçinin zararı ödemesinin ardından, Jalaun hapishanesindeki eşekler serbest bırakıldı.
8 eşeğe hapis cezası
29.11.2017 - 09:32 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde hapishane arazisinde otlayan 8 eşek, 4 gün boyunca hapsedildi.
Etiketler : EŞEK,HAPİS,ceza,haberler,
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