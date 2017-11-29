Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hapishane polisi RK Mişra “Eşekler hapishane arazisinde bulunan bazı değerli bitkilere zarar verdi. Hayvan sahiplerini daha önce eşeklerini buradan uzak tutmaları için uyarmıştık, ancak onlar buna kulak asmadı. Bu yüzden eşekleri alıkoyduk” dedi. Yerel bir siyasetçinin zararı ödemesinin ardından, Jalaun hapishanesindeki eşekler serbest bırakıldı.