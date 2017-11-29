Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A2 TV ve A Spor canlı izle ile ilgili merak ettiklerinizi bu haberde derledik. Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de ve diğer tüm liglerde mücadele eden takımlar beşinci tur ilk maçlarını oynuyor. Türkiye Kupası maçları A2 TV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Futbol severlerin en çok aradığı konu ise ''Türkiye Kupası maçlarını A2 TV ve A Spor'dan canlı izle''.... İşte detaylar...

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Kupada hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:

28 Kasım Salı

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa

29 Kasım Çarşamba

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

14.30 Kasımpaşa-Boluspor: Serkan Çınar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: Onur Karabaş

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler

18.45 Adanaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ali Şansalan