A2 TV ve A Spor canlı izle ile ilgili merak ettiklerinizi bu haberde derledik. Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de ve diğer tüm liglerde mücadele eden takımlar beşinci tur ilk maçlarını oynuyor. Türkiye Kupası maçları A2 TV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Futbol severlerin en çok aradığı konu ise ''Türkiye Kupası maçlarını A2 TV ve A Spor'dan canlı izle''.... İşte detaylar...
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Kupada hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:
28 Kasım Salı
13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan
14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek
14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz
18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa
29 Kasım Çarşamba
13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
14.30 Kasımpaşa-Boluspor: Serkan Çınar
16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: Onur Karabaş
16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler
18.45 Adanaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ali Şansalan