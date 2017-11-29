Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Başbakan Borisov'un uçağına İran hava sahasından geçiş izni verilmemesi üzerine Türk yetkililerin yardımıyla Irak üzerinden Suudi Arabistan'a uçtuklarını belirtti. Bulgar Dışişleri Bakanı Zaharieva, gerekli tüm izinlerin önceden alındığını ve buna rağmen geçiş izni verilmediğini kaydetti. Zaharieva, İran’ın geçiş izni vermemesinin nedeni olarak belirtilen güzergahtan uçağın çıktığının gösterildiğini açıkladı.

Başbakan Borisov'un uçağına izin verilmemesinin ardından Sofya'daki İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bulgar basını, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin sıcak olmadığını ve bu durumun uçuşlara yansıdığını belirtti.