Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 e-YDS başvuruları başladı. ÖSYM e-YDS başvuru ekranına buradan bulaşabilirsiniz. Binlerce adayın başvurusunun ardından 23 Aralık'da saat 14:45'te Ankara'da düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) için başvurular başladı. Adaylar, e-YDS başvuru ekranına haberimizden ulaşabilir. e-YDS başvuruları ÖSYM'nin sitesinden 29 Kasım - 14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. İşte e-YDS başvuruları ile ilgili aradıklarınız...

ÖSYM, sınav elektronik ortamda yapılacağından, adayların uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-sınavı hazırladı.

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Deneme sınavına ulaşmak için tıklayın

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Binlerce adayın katılımıyla 23 Aralık'da saat 14:45'te Ankara'da yapılacak olan e-YDS için başvurular alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak gerçekleştirilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, ardından sınav giriş belgesi için bekleyişe geçecek.

Sınav giriş belgelerinin de yayınlanmasıyla birlikte sınava katılacak olan adaylar, sınav tarihi için bekleyişe geçecek. Sınav başvuruları 29 Kasım (bugün) itibarıyla başlamış olup, 14 Aralık 2017 tarihinde başvurular sona erecektir.

e-YDS KONTENJANLARI

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Başvurular ÖSYM'nin sitesinden 29 Kasım - 14 Aralık tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada,

"e-YDS 2017/10 İngilizce alanında, 23 Aralık 2017 tarihinde saat: 14:45’de Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktır. Sınava başvurular, 29 Kasım– 14 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir" denildi.