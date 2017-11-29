Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? Geçen hafta sonu Açık Öğretim Fakültesi Güz dönemi sınavlarına giren milyonlarca aday, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sormaya başladı. 25 - 26 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Güz dönemi ara sınavlarında milyonlarca öğrenci ter döktü. Üniversiteyi açıktan gayretle bitirme arzusuna gien adaylar, sınavlarda belli süre ter döktü. Sınavın ardından ne zaman açıklanacağı merak konusu olan AÖF sınavları ile ilgili net bir bilgi verilmezken, her dönem olduğu gibi AÖF sınav sonuçlarının sınavdan yaklaşık 15 gün sonra belli olacağı bekleniyor. İşte 2017 AÖF sınav sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz...

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına AnadoluM eKampüs Sisteminden erişim sağlanıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

25-26 Kasım'da yapılan AÖF vize sınavlarının soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuç, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden ya da "https://ekampus.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulayabilecek.

2017 - 2018 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi final sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.

2018 üç ders sınavı 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

AÖF GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti