Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 ALES sonbahar dönemi sınav sonuçları, soruları, cevapları ve kitapçığına nasıl ulaşılır? sorusunun cevabı burada. 2017 yılında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren milyonlarca aday, sınav sonuçlarının açıklanmasının dört gözle beklerken sınav soruları, kitapçığı, cevapları vs gibi konulara ulaşmaya çalışıyor. 15-19 Aralık tarihlerinde açıklanması ön görülen ALES sınav soruları, cevapları, kitapçığı bu haberde bulunuyor. İşte detaylar...

ALES 2017 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ!

2017 - ALES SINAV SONUCU NE ZAMAN ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANACAK?

Bir önceki dönem düzenlenen ALES sınav sonuçları yaklaşık bir ay içerisinde açıklanmış. 19 Kasım 2017 tarihi itibariyle düzenlenen ALES sınav sonuçları net olmamakla birlikte 15 - 19 Aralık tarihleri arasından açıklanması öngörülüyor. Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi açıklama gelir gelmez Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınav sonuç tarihlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

19 Kasım ALES sonhabar dönemi sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinin aday işlemleri kısmına T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girerek ulaşabilirsiniz...

ALES SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınav sonuçları için sınava giren adaylar sabırsızlanıyor.ALES sonuçları,ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi ve aynı zamanda Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine veya Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekmeketdir.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.