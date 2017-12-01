Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu heyecanla beklenirken açıklama Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde ve İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

6 Aralık'ta İstanbullular dikkat

Açıklanan haftalık hava tahmin raporlarına göre ise İstanbul'da hafta sonu güneşli havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji haritasında ki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul'da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Yurt genelinde kar yağışı başladı

Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 7 Aralık Salı gününden itibaren tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.