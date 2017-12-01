Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş yeri ve belgesi sorgulama işlemleri ile ilgili detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler, AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? sorusunun cevabını arıyor. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız, karşılaştığınız bu ekrandaki Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve şifre boşluklarını doldurarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.