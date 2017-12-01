Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerince kasımda ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, kış üslenmesine hazırlanan PKK'lı 351 terörist etkisiz hâle getirildi.

Ülkedeki barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, kasımda da başarılı operasyonlara imza attı.

Şehir merkezlerindeki yapılanmalarının yanı sıra kırsalda da kış üslenmesine hazırlanan teröristlere yönelik sonbaharda da yoğun operasyon düzenleyen asker ve polisler, örgüte ağır darbe indirdi.

351 terörist etkisiz hâle getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, terör örgütü PKK mensuplarının 1-30 Kasım'daki saldırılarında 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 sivil yaralandı.

Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 15 güvenlik görevlisi ise tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Yurt içi ve dışındaki operasyonlarda kasım ayında 351 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 296 zanlıdan aralarında HDP ve DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 147'si tutuklandı.