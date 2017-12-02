Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Galatasaray maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izle ile ilgili aradığınız link bu haberde. Süper Lig lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup grup liderliği garantileyen Beşiktaş'a konuk oluyor. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izlenebilecek mi? Son haftalarda ligde düşüşe geçen Beşiktaş, konuk ettiği lider Galatasaray karşısında 3 puan alıp farkı kapatmanın peşinde. Galatasaray ise puan farkı 6 olan Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek farkı 9'a çıkararak Beşiktaş'ı liderlik yarışından uzaklaştırmanın peşinde. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izlenebilecek mi? İşte Beşiktaş Galatasaray maçı Az TV, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar...

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Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak yılın son derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç BeIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER:



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan (Talisca) Quaresma, Cenk, Babel



GALATASARAY: Muslera, Mariano , Maicon , Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Yasin), Belhanda, Rodrigues, Gomis



Maİcon: Beşiktaş iyi ama biz lideriz

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Maicon, önceki akşam katıldığı adidas etkinliğinde derbiye yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Brezilyalı oyuncu Beşiktaş’ı deplasmanda yeneceklerini iddia ederken sarı-kırmızılı taraftarların yüzünü güldürecek ifadeler kullandı. Savunmanın bel kemiği tecrübeli oyuncu, kritik Beşiktaş maçıyla ilgili konuşurken “Bu maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. Biz de bunun farkındayız. Maça çılgınca hazırlanıyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz. Beşiktaş çok iyi bir takım ama biz Galatasaray’ız ve lideriz. Deplasmanda oynayacak olsak da oradan galibiyetle döneceğimizden şüphemiz yok” diye konuştu.

>Tudor’dan özel görev

Beşiktaş’ın gol silahlarını mercek altına aldığını anlatan sambacı sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamayı hedeflediğini söyledi. Öte yandan Maicon, teknik direktör Igor Tudor’un da derbide en güvendiği isimlerin başında geliyor. Tudor, Maicon yalnızca savunmadaki etkinliğinden değil, ileriye göndereceği isabetli uzun toplardan ve yan toplarda fiziksel avantajlarından faydalanmayı hedefliyor. Hırvat hoca, Maicon’un özellikle kanatlarda görev yapacak isimlerle sık sık göz göze gelmesini ve tehlikeli bölgeye inmelerini sağlayacak toplar göndermesini istedi.

>Oyunun çok içinde

Galatasaray’ın savunmacısı, takımda hemen her maç en çok topa temas eden isimlerin başında geliyor. Brezilyalı savunmacı Alanya maçında da en çok topla buluşan isim oldu. 91 defa topla buluşan Maicon yüzde 84,3 pas isabetiyle oynadı. Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen tecrübeli stoper 4 gol kaydetti.



Bir maçtan daha fazlası

Süper Lig’de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan, Nisan 2016’da hizmete giren Vodafone Park’ta lig maçı kaybetmeyen Beşiktaş cumartesi günü Galatasaray’la oldukça kritik bir maça çıkacak. Derbi sonrası siyah-beyazlılar şampiyonluk iddiasını oldukça güçlendirebilir ya da yarış dışı kalma korkusu yaşayabilir. Şenol Güneş oyuncularla yaptığı konuşmalarda taraftarın ve camianın kendilerinden galibiyet beklediğini belirterek, “Artık derbi kazanmanızın vakti geldi. Bu maçı kazanamazsak zirveyle aradaki makas açılabilir” diyerek futbolcularından 3 puandan başka bir şey düşünmemelerini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla ligde iki derbiye çıkan Beşiktaş bu iki karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrılmıştı (Galatasaray: 2-2, Fenerbahçe: 1-1).

Ligde bileğini büken yok

Siyah-beyazlılar, yeni evinde hem ilk derbi galibiyetini yaşamak, hem şampiyonluk iddiasını artırmak, hem de ligdeki iç saha maçlarındaki yenilmezliğini sürdürmek için Galatasaray karşısına çıkacak. İç sahada oldukça güçlü bir performans ortaya koyan Beşiktaş, Vodafone Park’ta sadece bir resmî maç kaybetti. 2016-17 sezonunda Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, siyah-beyazlılarlara 1-0’lık skorla yeni stadındaki ilk mağlubiyetini tattırmıştı. Vodafone Park’ta 26 Süper Lig maçına çıkan Beşiktaş, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Hiçbir yere gitmeyecek

Beşiktaş Kulübü, dün bazı basın organlarındaki Oğuzhan Özyakup’un devre arasında takımdan ayrılacağıyla ilgili iddialara sert çıktı. Açıklamada, “Taraftarlarımızın ve kamuoyunun kaptanımızla ilgili çıkan asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ederiz” ifadeleri yer aldı.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər

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Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)