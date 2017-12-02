Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet,5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4.sırada yer alan Beşiktaş oynadığı son 13 haftada 9 galibiyet,2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 29 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ile karşılaşacak. Peki bu mücadeleyi BJK GS mücadelesini canlı olarak yayınlayan radyo kanalları hangileri? Maçı canlı olarak dinlemek isteyen futbolseverler haberimizdeki linklerden faydalanabilirler. Beşiktaş Galatasaray derbisini Radyospor, Lig Radyo ve TRT Radyo’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI RADYODAN DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ...

Radyospor dinle

Lig Radyo dinle

TRT Radyo dinle