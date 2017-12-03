Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu.
43 RE 791 plakalı otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kütahya'da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu
03.12.2017 - 02:50 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu.
Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : kütahya,
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