Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, polis memuru MR cihazının bulunduğu odaya giren yakınına yardım etmek istedi. Polis memuru, belinde unuttuğu silahla odaya girince, silah yüksek şiddette manyetik oluşturan MR cihazına yapıştı. Odadaki görevliler silahı çıkartmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, silahı çıkartamaya çalıştı. Silahın dolu olması nedeniyle itfaiye ekipleri de, silahı çıkartamadı ve yetkili servisin çıkartması gerektiğini bildirdi. MR cihazına yapışan silahın yetkili servis ekibince çıkartıldı.