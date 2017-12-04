Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asena Tuğal kimdir? Oyuncu Asena Tuğal geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte Levent'ten Mecidiyeköy'e giden otobüse bindi. Magazincilere yakalanan oyuncu el sallayarak cevap verdi. Bunun üzerine Asena Tuğal kimdir? aramaları ilk sıralara yükseldi. Oyuncu Şahin Irmak'ın da sevgilisi olan Asena Tuğal hakkında merak ettikleriniz bu haberde. İşte Asena Tuğal kaç yaşında ne iş yapıyor, nereli? haberleri...

ASENA TUĞAL KİMDİR?

Lüks evlerine, arabalarına hatta uçaklarına alışık olduğumuz ünlü isimlerden farklı bir hayat süren oyuncu Asena Tuğal önceki gün Levent'ten Mecidiyeköy'e giden halk otobüsüne bindi.

DAHA ÖNCE DE BİSİKLETE BİNERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kalabalık otobüste ayakta yolculuk eden Asena muhabirlere el salladı. Oyuncu daha önce bisikletle görüntülenmiş "İstanbul trafiğinde araba kullanmak delilik" demişti.

"HERKES BİSİKLETE BİNSİN"

Asena Tuğal arabasını satıp elektrikli bisiklet almıştı ve , "Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 40 zam geldi, bence herkes bisiklete geçmeyi düşünsün" demişti. Oyuncu sözlerine, "Çevreye de zarar vermiyorsun. Arabayı sattım 1 yıldır elektrikli bisiklete biniyorum. Şehir içinde çok rahat. Aynı anda spor yapmış oluyorsun. Bence herkes yavaş yavaş geçmeli bisiklete" diye devam etmişti.

ASENA TUĞAL KİMDİR?

Asena Tuğal 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 den itibaren TGRT, Kanal D ve Show TV de haber muhabiri olarak çalıştı.



Star tv tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 nın dördüncü güzeli seçildi.



Tuğal,Kürek sporunda uluslararası dereceleri olan bir sporcudur. Tekvando sporunda siyah kuşak sahibi olup ülkemizi Milli Takım kadrosunda temsil etmiştir.



Boğaziçi Üniversitesinde double major yapmış aynı dönemde Matematik ve Fen Bilimleri fakültesinden mezun olmuştur.



Miss International yarışmasında Miss Smile ödülü kazanmıştır.



Asena Tuğal bir çok dizide oynamıştır. 2008 yılında Akasya Durağı, 2009 yılında Ömre Bedel ve 2010 yılında da Öğretmen Kemal dizilerinde rol almıştır.



Ayrıca defne samyeli'ni aldığını örnek aldığını ifade ederek, Defne Samyeli gibi güzellik yarışmasında derece alarak, medya da kariyer yapmak istediğini belirtmiştir.