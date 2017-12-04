Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM YKS örnek soruları, kitapçığı ve cevapları gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında orta öğretimden yüksek öğretime geçişte milyonlarca öğrenci, ''YKS örnek soru kitapçığı, cevapları ve soruları'' gibi konuları merak ediyor. Üniversite hayatilyle yaşayan, geleceği adına güzel bir üniversite kazanıp iyi bir eğitim almak isteyen milyonlarca adayın merak içerisinde beklediği YKS soruları, cevapları ve kitapçığı yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan kitapçıkta, öğrenciler için hayati öneme sahip bilgiler bulunuyor. YKS'den iyi bir puan almayı hedefleyen öğrenciler, YKS soru kitapçığı, cevapları vs gibi soruların cevaplarını arıyor. ÖSYM YKS soruları, cevapları ve kitapçığını nereden indirebilirim, nasıl ulaşabilirim sorularının cevapları ise bu haberde yer alıyor...

YKS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI - TÜRKÇE-SOSYAL-FEN BİLGİSİ

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKs'ye başvurular 1-21 Mart arasında yapılacak. ÖSYM tarafından, “2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi” duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?



YÖK, öğrencilerin konsantrasyonunu göz önüne alınarak TYT'yi 2 oturuma böldü. Sınavda soru sayısı 80'den 120'ye çıkarken sınav süresi de 90'dan 135 dakikaya çıktı.

Doldur boşalt: YKS’nin ilk oturumuna 40 soru daha eklendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 80 soruluk ilk oturumuna 40 soru daha eklendi.

YÖK 19 Ekim tarihinde, 80 Türkçe ve Matematik sorusunun olacağı TYT için 90 dakika süre tanınacağını açıklamıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yaptığı açıklamada, “Yapılan müzakere ve analizler neticesinde Yükseköğretim Kurulu olarak yeni ölçme ve değerlendirme sistemine ‘tedrici geçişi’ de dikkate alarak öğrencilerimizin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde, TYT’de kısmi değişiklikler yapıldı” denildi.

Temel Yeterlilik Sınavı’nda (TYT), ‘Türkçe’ testindeki 40 soruya ek olarak 20 ‘Sosyal Bilimler’ (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, ‘Matematik’ testindeki 40 soruya ek olarak 20 ‘Fen Bilimleri’ sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre alanlara göre soru dağılımı şöyle:

Sosyal Bilimler

• Coğrafya: (5 soru)

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: (5 soru)

• Felsefe: (5 soru)

• Tarih: (5 soru)

Fen Bilimleri

• Biyoloji: (6 soru)

• Fizik: (7 soru)

• Kimya: (7 soru)

YKS’nin ikinci oturumunda adaylara ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ testinde 40, ‘Sosyal Bilimler-2’ testinde 40, ‘Matematik’ testinde 40 ve ‘Fen Bilimleri’ testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacak.

Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak.

YKS tarihi kesinleşti, ikinci oturumda 160 soru olacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran’da yapılacak. Sınavın ikinci oturumunda toplam 160 soru sorulacak. Baraj puanı da farklı hesaplanacak.

YÖK ‘Sıkça Sorulan Sorular’ başlığıyla YKS’yle ilgili sekiz sayfalık bir açıklama yayınladı.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansı da dikkate alınarak hesaplanacak.

Değişiklik yapılan hesaplamaya göre, adayın ilk oturumdaki Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40’ı ve ikinci oturumdaki puanının yüzde 60’ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Öğrencilere 80 Türkçe ve matematik sorusu yanıtlayacakları TYT için 90 dakika süre tanınacak. 160 sorunun yer aldığı ikinci sınav için ise 180 dakika verilecek.

YKS’nin ikinci oturumunda adaylara ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ testinde 40, ‘Sosyal Bilimler-2’ testinde 40, ‘Matematik’ testinde 40 ve ‘Fen Bilimleri’ testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacak.

Eşit ağırlık alanındaki öğrenciler, tarih sorusu da yanıtlayacak. Eşit ağırlık alanından sınava girenler için yapılacak testin ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1’ olan başlığı, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ olarak değiştirildi. Bu teste tarih soruları da eklendi.

YKS’nin ikinci oturumdaki soru dağılımı şu şekilde:

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 24 Türk dili ve edebiyatı, 10 tarih, altı coğrafya,

Sosyal Bilimler-2 testinde felsefe grubunda (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinde altı, coğrafya-2’de 11, tarih-2’de 11,

Fen Bilimleri testinde 14 fizik, 13 kimya, 13 biyoloji.

ÖSYM ’15 dakika kuralı’nı kaldırdı

İlk defa bu yılki YGS’de uygulanan kurala göre, öğrenciler sınav saatinde 15 dakika önce binada olmak zorundaydı. Örneğin saat 10.00’da başlayacak sınav için saat 09.45’te sınavın yapılacağı binanın kapıları kapatılıyor, daha sonra içeriye kimse alınmıyordu.

YGS sonrasında da bugüne kadar olan sınavlarda uygulanan kural nedeniyle binlerce öğrenci sınavı kaçırmıştı.

Kural kalktı

Hürriyet’ten Nuran Çakmakcı’ya konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, kuralı kaldırdıklarını şu sözlerle duyurdu: “15 dakika kuralı kalktı. Adaylarımız 10.00’dan itibaren sınava giremeyecek. Yani 09.45 kuralını uygulamayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00, bu saatten sonra gelenler alınmayacak.”

Sınav süresi uzadı

Sınav ücretlerinin 160 lira olduğunu hatırlataran Prof. Dr. Özer, bunu 120 liraya düşürdüklerini söyledi.

ÖSYM başkanı, üniversiteye giriş için YGS-LYS yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) dair şu bilgileri verdi: “Sınavın usul ve esaslarını YÖK belirler. En kısa zamanda ayrıntılı açıklama yapılacak. Bu yıl sınavların süresi geçen yıl YGS’deki süreden fazla olacak. Birinci sınav 100 dakika civarında, ikinci sınav ise 160-200 dakika arasında olacak, 180 dakika da olabilir. Sınav için mart ayında başvuruları alacağız. Ramazan Bayramı sonrasında sınavı yapmayı planlıyoruz. İkinci oturumda açık uçlu soru olmaması için çalışıyoruz. Belki ilk sınavda Türkçe ve matematikte birer tane açık uçlu soru olabilir.”