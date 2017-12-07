Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şikâyetler üzerine Gümrük Bakanlığı ilk olarak Ankara’da baskın denetimler yaptı. Ürünlerden alınan numuneler test için laboratuvara gönderildi. Bakanlık benzer denetimleri Türkiye genelinde de yapacak. Sonuçlara göre ürünlerin toplatılması kararı alınacak; ithalatı da üretimi de yasaklanacak. Bakanlık yetkilileri, vatandaşın cep telefonlarını kayıt altındaki işletmelere kaplatmasını ve fiyatı ne olursa olsun mutlaka fiş alarak, saklamaları konusunda uyardı. TÜDEF Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci de vatandaşın, olası bir kazada telefon ekranının kaplamaya rağmen kırılması durumunda, Tüketici Hakem Heyetlerine fişleriyle birlikte başvurup zararlarının tazminini isteyebileceklerini söyledi.