Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteroloji uzmanları, bölgede kar yağışının bugün de aralıklı olarak devam edeceğini açıkladı. Develi- Erciyes- Kayseri, Kayseri- Erciyes karayolunda, Hisarcık ve Hacılar çıkışlarında günün erken saatlerinde sis görülürken araç sürücülerinin dikkatli olması önerildi. Erciyes-Kayseri karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürekli kar temizliğiyle açık tutulurken, Tekir Yaylası'nda gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Kayseri kent merkezinde gecenin en düşük hava sıcaklığı eksi 5-7 derece, Sarız'da eksi 8.6 oldu.