Başakşehir, Braga’yı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam tur umuduyla sahaya çıkacak. Gruplarında üçüncü sırada olan her ekibimiz maçı kazanıp, gruptaki diğer maçlarda rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. M Başakşehir gruptaki son maçında Portekiz ekibi lider Braga’yı ağırlayacak. 5 maç sonunda C Grubu’nda 5 puanı bulunan temsilcimiz Başakşehir, evinde bu akşam UEFA Avrupa Ligi I Grubunda lider Braga’yı ağırlayacak. Süper Lig’de yakaladığı müthiş seri sonrası zirveyi Galatasaray’dan alan Abdullah Avcı’nın başarılı ekibi, Avrupa’da da gruptan ayrılmanın peşinde. Başakşehir’in rakibini yenmesinin yanı sıra Hoffenheim’ın alacağı sonuç da çok önemli. Grupta iddiası kalmayan ve son sırada yer alan Almanlar, Ludogorets’i yenemezse Başakşehir’e kazanmak yetmeyecek. İç sahadaki zorlu mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı’nın yine rotasyonlu bir 11’i sahaya sürmesi bekleniyor. İşte Başakşehir Braga maçına doğru son dakika gelişmeleri...



- Abdullah Avcı: Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öncelikli hedeflerinin kazanmak olduğunu belirterek, “Daha sonra diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Bu gruptan çıkıp, ülkemize puan kazandırmak istiyoruz” dedi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Medipol Başakşehir, evinde bu akşam saat 21.00’de Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Yoğun bir trafikten geçiyoruz. Braga 25. resmi maçımız olacak. Her kulvarda olduğunu gibi sonuna kadar götürmek istiyoruz. Braga grup lideri, çıkmayı garantilemiş bir ekip. 4-4-2 taktiği ile oynuyorlar. Takım boyu kısa ve 25 yaş ortalamaları var. Avrupa’da 10. maçımızı oynayacağız. Her takıma ayrı planla hazırlanıyoruz. Öncelikle kazanıp, diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Bu gruptan çıkıp, ülkemize puan kazandırmak istiyoruz. Kazanmaya odaklı, aklımızla sabrımızla ve baskı oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Umarım karşılığını alırız” diye konuştu.



“Her maça en ideal kadromuzla çıktık”

Braga maçıyla ilgili kadronun nasıl olacağına dair sorulan soruya Avcı, “Bazen rakibe, bazen sakatlık, bazen de performansa göre kadro kuruyoruz. Bir sürü detaylar var. Her maça en ideal kadromuzla çıktık. 23 tane değerli oyuncum var. 3 kulvarda iddiasını sonuna kadar götürmeye çalışan bir takım var. Takım oyunu oynuyoruz” diye cevap verdi.



“İrfan hazırlık maçında Emre'nin yerine oynadı"

İrfan Can Kahveci ile ilgili ise Avcı, “Sene başında bütün hazırlık maçlarında Emre’nin mevkinin yerine çalıştırdık. İrfan buna iyi adımlar attı. Bugün de bunun karşılığını alıyor. Bu zaman ve sabır işidir. Performansından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



“Volkan Babacan’ın omzunda ödem var”

Avcı’nın takımdaki son durum hakkında ise, “Elia sakat, Volkan Babacan’ın omzunda ödem var, iğne olacak. Yarın oynayamayacak. Yerine Mert oynayacak. Adebayor’un durumu son dakika belli olacak” dedi.



- Abel Ferreira: Türkiye ligi liderini yenmek sahaya çıkacağız

Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira dün düzenlenen basın toplantısında, “Yarın her zamanki gibi 11 kişi ile sahada olacağız. Son dakikaya kadar kazanmak için uğraşacağız. Bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Daha önce Türkiye’ye hiç gelmemiştim. Buradaki insanların futbola tutkulu olduğunu biliyorum. Bu fantastik ülkede olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.



“Hedefimiz çeyrek final”

Grupta hedeflerinin 10 puan almak olduğunu ve bunu da başardıklarını belirten Ferreira, “Burada herkesin hedefi var. Biz her zaman hedeflerimiz uğruna mücadele ediyoruz. Biz 10 puan aldık ama yarınki maçta elimizden geleni yapacağız. Bundan önceki hedefimiz gruplara kalmaktı. Grupları lider olarak geçtik. Bundan sonraki hedefimiz çeyrek final olacaktır” diye konuştu.

Yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarını yineleyen Ferreira, Türkiye ligi liderini yenmek saha olacaklarını ve rakiplerini ciddiye alacaklarını belirtti.



“Başakşehir’i daha çok beğeniyorum”

Gruptan Başakşehir’in mi yoksa Ludogorest’in çıkmayı hak ettiğinin sorulması üzerine Ferreira, “İki takımın da oyun düzenleri farklı. Başakşehir’in oyununu daha çok beğeniyorum. Ludogorest de gruptan çıkabilir” diye cevap verdi.



- Bruno Xadas: Birinci sıradaki yerimizi korumak istiyoruz

Portekiz ekibinin genç futbolcusu Bruno Xadas, “Önemli maç. Birinci sıradaki yerimizi korumak istiyoruz. Her maç gibi bu maçı da almak istiyoruz. Hocanın verdiği şansı iyi kullanmak istiyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyorum. Her zaman hazır olmanız gerekiyor. Elime fırsat geldiği zaman en iyi şekilde kullanmak istiyorum” diye konuştu.



- Braga, Medipol Başakşehir maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Portekiz'in Braga takımı, hazırlıklarını tamamladı. Müsabakanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Abel Ferreira yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Medipol Başakşehir karşılaşmasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.



- Dev maça İskoç hakem

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla oynayacağı C Grubu 6. ve son maçında, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu akşam oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Douglas Potter ve Sean Carr da yardımcı hakem olarak görev alacak.



- Başakşehir - Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Dilerseniz bu mücadeleyi sitemizden de an be an takip edebilirsiniz.