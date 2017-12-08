Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın girişine atılan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Uykularından fırlayan apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın meydana geldiği binanın girişine şerit çekerek önlem aldı. Ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşıda olay yerine zırhlı polis aracının geldiği görüldü. Polis ekipleri patlamanın meydana geldiği apartmanın demir kapısının zarar gördüğü ve camlarının kırıldığını tespit etti. Polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgi doğrultusunda şüpheli 2 kişinin kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri patlamanın ses bombasından kaynaklandığını belirlerken ayın binanın ik ay önce de kurşunlandığı iddia edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturması sürüyor.