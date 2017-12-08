Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 1 - 7 Aralık 2017 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Irak’ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, bu kapsamda; Diyarbakır Hani, Lice, Kulp, Hazro, Silvan, Bitlis Merkez, Siirt Eruh, Şırnak merkez ve Irak’ın Kuzeyi (Zap ve Avaşin-Basyan) bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonların icra edildiği bildirildi.

Operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere 20 teröristin etkisiz hale getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, 26 adet piyade tüfeği, 2 adet Bangalore Torpido, 2 adet makineli tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet roketatar olmak üzere toplam 30 adet silah, 2 adet mayın, 2 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 36 kg tahrip kalıbı, 686 kg amonyum nitrat, 3 kg C-4 patlayıcı madde, 76,4 kg A-4 patlayıcı madde, 5 adet dinamit lokumu, 31 adet el bombası, 9 bin 835 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 11 adet RPG-7 roketatar roketi, 19 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 149 adet fünye, 12 adet ateşleme düzeneği, 100 adet el yapımı patlayıcı (EYP) devre beyni, 1 adet EYP anahtar sistemi, 107 adet şarjör, 11 adet telsiz, 3 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve 143 adet LPG tüp ele geçirildiği, 41 adet EYP’nin tespit edilerek imha edildiği ve teröristler tarafından kullanılan 72 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 927,5 kg uyuşturucu, 26 bin 370 paket kaçak sigara, 738 lt kaçak akaryakıt, 5 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 11 bin 321 kişi yakalanmıştır. Özellikle Diyarbakır ve Bingöl’de icra edilen etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla, icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı ifade edilerek, “Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.