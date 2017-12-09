Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Aralık Milli Piyango çekilişini canlı izle linki, Milli Piyango çekiliş sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Aralık Cumartesi yani bu akşam MPİ çekilişi gerçekleştirilecek. Her ay 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişini canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca 9 Aralık Milli Piyango çekilişini canlı izle linki, Milli Piyango çekiliş sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranına bu haberden ulaşabilirsiniz. Zengin olma hayaliyle bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, bu akşam yapılacak olan Milli Piyango çekilişine kilitlenmiş durumda. Milli Piyango bileti alanlar, 9 Aralık Milli Piyango çekilişini canlı izle linki, Milli Piyango çekiliş sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı gibi konuları arıyor. Bu tarz konulara ise bu haberden detaylı bir şekilde ulaşabileceksiniz. İşte 9 Aralık Milli Piyango çekilişini canlı izle linki, Milli Piyango çekiliş sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNİ CANLI TAKİP ETMEK VE BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşam sona erdi ve Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar Milli Piyango bilet sorgulama işleminin de nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

MPİ bilet sorgulama ekranı için ilk olarak www.millipiyango.gov.tr adresine giriniz. Daha sonrasında çekiliş tarihini belirtilen alandan seçiniz ve bilet numaranızı altındaki kutucuğa yazarak "Sorgula" butonuna basınız.

Butona bastıktan sonra sistem otomatik olarak biletinize bir ikramiye isabet edip etmediğini karşınıza çıkaracak. Eğer biletinizde bir ikramiye bulunuyorsa size ekranda uyarı olarak gösterilecektir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişi, her ayın 9'unda 19'unda ve 29'unda yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişleri, saat 15:00'te başlamaktadır. Milli Piyango'da amorti ve büyük ikramiye ise saat 18:00'da canlı olarak çekilmektedir.

Çekilişler tamamlandığında sonuçlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulur ve çekilişi bekleyen vatandaşlar www.mpi.gov.tr adresinden Milli Piyango sonuçlarını görüntüleyebilir.

MİLLİ PİYANGO 29 KASIM BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan numaralar "313622" olarak çekildi. Öte yandan büyük ikramiye olan 2 buçuk milyon TL, çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazanan iller ise şu şekilde tespit edildi;

ANKARA, İSTANBUL, İSTANBUL, İZMİR