Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto sonuçlarını canlı izleme linki, Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal'da çıkan numaralar gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Sayısal Loto sonuçlarını canlı izleme linki, Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal'da çıkan numaraları buradan öğrenebilirsiniz. Her hafta zengin olma ümidiyle gişelerde uzun kuyruklar oluşturanlar bu haftayı da boş geçmeyerek Sayısal Loto oynadı... Borçları olan, tatile çıkmak isteyen, bir ev yada bir araba sahibi olmak isteyen milyonlarca insan Sayısal Loto sonuçlarına kilitlenmiş durumda... 9 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Sayısal Loto çekilişi canlı yayını ve Sayısal Loto'da çıkan numaralara buradan ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçlarını canlı izleme linki, Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal'da çıkan numaralar...

2 ARALIK 2017 SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 01 - 05 - 08 - 17 - 20 - 46

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun 1098'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 5, 8, 17, 20 ve 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi 5 milyon 882 bin 717 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. İkramiyeyi kazanan kupon Mersin'in Akdeniz ilçesinden oynandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 167 kişi 5 bin 311 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 721 kişi 76'şar TL, 3 bilen 162 bin 092 kişi ise 11 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, toplam 9 milyon 277 bin 848 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 179 bin 203 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 216 bin 892 lira 81 kuruş aktarılDI.

İKRAMİYE BİLGİLERİ

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.882.717,65 TL

5 Bilen Kişi Sayısı 651 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.311,40 TL

4 Bilen Kişi Sayısı 8.721 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,00 TL

3 Bilen Kişi Sayısı 162.092 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,45 TL





SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto'da çekilişler Milli Piyango İdaresi'nce belirlenecek gün ve saatte (her cumartesi 21.15) gerçekleştirilir.

Sayısal Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

- (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

- (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

- (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.