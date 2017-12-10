Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisaspor Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, Beşiktaş Manisa maçı saat kaçta olacak, BJK Manisa maçı hangi kanaldan yayınlacak, biletler satışta mı? Gibi kafanızı kurcalayan tüm soruların ceavbını sizler için bu haberde derledik. İste Manisa Beşiktaş maçına doğru son haberler. Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur ilk maçında Beşiktaş sahasında Manisaspor'u 9-0'lık skorla bozguna uğratmıştı. Gözler Manisa'daki rövanş maçında. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yenerek, tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza atmıştı. Onun için tüm futbol severler bu maçı ayrı bir heyecanla bekliyor.



G. Manisaspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Grandmedical Manisaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında 12 Aralık Salı günü saat 21.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak.



Manisaspor - Beşiktaş maçının biletleri satışta

Kulüpten yapılan açıklamada maç biletlerinin yarın satışa çıkacağı belirtildi. G. Manisaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 9-0 kaybettiği Beşiktaş’ı Manisa’da ağırlayacak. Manisa temsilcisinin, rövanş maçında 19 Mayıs Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri, 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren Passolig 19 Mayıs Stadyumu gişeleri ve passolig web adresi üzerinden satışa çıkacak. Beşiktaş karşılaşmasında Tarzan Tribününün açılmayacağı bildirilirken, 2017-2018 sezonu kombine biletlerinin de maçta geçerli olacağı ve karşılaşma için kağıt bilet satışı da yapılacağı açıklandı.



G. Manisaspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

“1965 (Kapalı Alt) Tribün: 10 TL, Tarık Almış VIP Tribün: 17 TL, Misafir Tribün: 13 TL”