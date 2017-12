Türkiye Gazetesi

Kayserispor kendi evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Kayseri Beşiktaş maçı saat kaçta olacak, Beşiktaş Kayseri maçı hangi kanaldan yayınlanacak, Beşiktaş Kayseri canlı skor kaç kaç olur? Gibi merak ettiğiniz soruların cevabını sizler için bu haberde derledik. Öte yandan mücadeleyi sitemizden de an be an takip edebilirsiniz. Maç bitimi Beşiktaş Kayseri maçı golleri ve geniş özeti de yine sizler için bu haberde yer alacak. Gelelim Kayserispoer Beşiktaş maçına doğru son dakika gelişmelerine...Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i dış sahada 2-1 mağlup ederek son 16 turuna namağlup lider çıkan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Galatasaray'a karşı aldığı derbi galibiyetinin ardından, ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Kayserispor'u da yenmeyi hedefliyor. Beşiktaş, üst üste 3 resmi karşılaşmayı kazanarak formda bir görüntü ortaya koydu. Galibiyet serisine Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor'u 9-0 gibi farklı skorla yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı iki önemli karşılaşmayı da kazandı. Süper Lig'deki derbi mücadelesinde Galatasaray'a evinde 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Almanya temsilcisi Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.



- Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Ligde şu ana dek 7 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlı ekip, bunların 3'ünü kazanabildi. İkişer karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, deplasmanda 10 puan kaybetti. Siyah-beyazlı takım, dış sahada Kardemir Karabükspor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorlarla yenilen Beşiktaş, dış sahada ayrıca Kasımpaşa ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde şu ana dek kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, bunların 8'ini deplasmandaki karşılaşmalarda yedi.

Konuk olduğu maçlardaki son galibiyetini 5 Kasım'da Göztepe'yi yenerek alan siyah-beyazlılar, Kayserispor'u yenerse 34 gün sonra deplasmanda kazanma başarısı gösterecek.



- Önemli oyuncuları dinlendi

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve son olarak Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Leipzig ile oynanan karşılaşmaya önemli oyuncularından bazılarını götürmedi.

Siyah-beyazlı ekipte, bu sezonun vazgeçilmez oyuncularından Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan ve Fabricio Agosto Ramirez, Leipzig karşısında forma giymeyerek dinlenme fırsatı buldu.

Şenol Güneş'in maçta bu oyunculara görev vermesi bekleniyor.

- Pepe ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe ile Ryan Babel, ceza sınırında bulunuyor.

Her iki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 16. haftadaki Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.



- Beşiktaş ile Kayserispor 43. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 42 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 65 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi, ikinci devre İstanbul'daki müsabaka 2-2 bitti.

- Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların 20 golüne, Kayserispor 25 golle yanıt verdi.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



- Son 10 maç

Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

-------------- ---------------------------- ---------

2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0

2016-2017 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 2