Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de haftanın karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i evinde konuk edecek. Manchester derbisi sadece Ada'da değil, tüm Avrupa'da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Ligde şampiyonluk mücadelesinde en iddialı iki ekip konumunda olan Manchester ekiplerinin mücadelesinde iki takımın da galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Bu maç ayrıca futbolun iki dehası Jose Mourinho ile Pep Guardiola'yı da bir kez daha karşı karşıya getirecek.

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Manchester United-Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester derbisi heyecanı yaşanacak. Şehrin kırmızı tarafı Manchester United sahasında şehrin mavi tarafı olan Manchester City'i konuk edecek. Bu akşam TSİ 19.30'da Old Trafford'ta oynanacak maçı hakem Michael Oliver yönetecek. Heyecanla beklenen Manchester derbisi S Sport'ta ekrana gelecek.

Ligde son durum

Premier Lig'de sezona Manchester'ın iki devi hızlı başladı.Geride kalan 15 haftada Manchester City 43 puan toplayarak zirvenin sahibi olurken, Manchester United ise 35 puanla 2. sırada yer alıyor. Geçen yılın şampiyonu Chelsea'nin 32 puanı var ve 3. sırada. Ligde 4. sırada 29 puanlı Liverpool bulunuyor. Öte yandan 5. Tottenham, 6. Arsenal ve 7. Burnley ise 28 puana sahip.

Sakat ve cezalılar

Ev sahibi ManU'da Eric Bailly sakat, Paul Pogba ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. City'de ise sakatlıkları süren Benjamin Mendy ile John Stones maç kadrosunda yer alamayacak.