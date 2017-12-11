Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise öğrenimini dışarıdan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL sınav sonuçları açıklandı mı diye aratır oldu. Açıköğretim Lisesi sınavı, 9-10 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Liseyi bitirmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Bu yüzden binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak arayışı içine girdi. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?, 2017 AÖL Sınav Sonuçları gibi merak ettikleriniz haberimizde.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler için 9-10 Aralık'ta 2017 1. dönem AÖL sınavı yapıldı. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek ve kredi notunu yükseltmek için uğraşan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Fakat MEB Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 iş takvimini henüz yayınlamadığı için sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı görülemiyor. MEB tarafından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklancağı bilgisi paylaşıldığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavından sonra sınav sonuçları ve sınav soru ve cevapları internette aratılmaya başlanıyor. MEB tarafından açıklanacak olan AÖL sınav soru ve cevapları yaklaşık bir hafta sonra açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları ve soru cevapları için aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.