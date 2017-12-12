Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kemal Uzun kimdir? Kemal Uzun'u kim öldürdü? soruları akıl almaz cinayetin ardından en çok arananlar arasına girdi. Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58), bir figüran tarafından vahşice öldürüldü. İşlenen bu cinayet sanat camiasını hüzne boğdu. Olay İstanbul Şile Çavuşpaşa Mahallesi’nde 11.12.2017 günü 02.00 sıralarında meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren polis, tarif edilen adrese gitti. Ekipler içeriye girdiklerinde Uzun’un kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede yönetmenin bıçaklandıktan sonra kafasına sert bir cisimle vurularak öldüğünü belirledi.

CEP TELEFONU, CÜZDANI VE OTOMOBİLİ ÇALINDI

Maktulün cep telefonu, cüzdanı ve otomobilinin de çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, şüpheli olarak Uzun’un dizilerde figüran olarak oynattığı O.A’yı gözaltına aldı. Emniyet’e götürülen şahsın üzerinden yönetmenin telefonu çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlı, cüzdanı attığını söyledi; tarif etmesi üzerine de araç bulundu.

ZANLI KAN DONDURDU

Olayı soğukkanlılıkla anlatan O.A. “Şişli’de bir kafede Mustafa ile biraz sohbet ettik. Daha sonra bir balık restoranına gittik. Burada yemek yedik. Ardından Mustafa’nın evine geçtik ve alkol almaya başladık. Sohbet ettiğimiz esnada aramızda tartışma çıktı. Ben de öfkelenince önce bıçakladım daha sonra da beyzbol sopasıyla başına vurdum” dedi. Katilin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Uzun’un cesedi de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

HAYATI BAŞARILARLA DOLU

Balıkesir Gönen’de doğan Mustafa Kemal Uzun, İstanbul Üniversitesi’nde sinema-televizyon eğitimi aldı. Meslek hayatına Yeşilçam ve reklam sektöründe kamera asistanlığı olarak başlayan Uzun, ‘Hababam Sınıfı Güle Güle’ filminde de ‘paltosu olmayan gariban Sefa’ olarak rol aldı. Daha sonra birçok film senaryosu grubunda yer alan Uzun, yıllarca Ertem Eğilmez’in asistanlığını yaptı. Bir süre sonra yönetmen koltuğuna oturmayı başaran sanatçı, film ve dizi sektöründe başarılı işlere imza attı. 49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan, 3 film senaryosu yazan Uzun, ulusal ve uluslararası alanda yönetmen olarak 8 ödül aldı.

En son "Kanatsız Kuşlar" dizisini çeken yönetmenin ödül karnesi şu şekilde:

- En İyi Film (Hasankeyf’in Sessiz Çığlığı) / 1. Köyceğiz Ulusal Altın Aslan Film Festivali 2002

- Yılın Yönetmeni (Gümüş) / Boğaziçi Üniversitesi Ödülleri 2005

- En İyi Türk Yönetmen (Gümüş) / MBC Oscars 2008

- En İyi Yönetmen / Karadeniz Teknik Üniversitesi Yılın Enleri 2012

- Adana İzleyici Ödülü (Çanakkale Yolun Sonu) / 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2013

- Yaşam Boyu Onur Ödülü / 7. Uluslararası Lions Kısa Film Festivali 2016

- Türkiye’nin En İyi Savaş Filmi (Çanakkale Yolun Sonu) / Empire Dergisi Ödülleri 2016

- En İyi Darbe Konulu Türk Filmi (Ankara Yazı ) / 13. Uluslararası Kar Film Festivali 2017