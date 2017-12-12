Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Çağlar kimdir? İbrahim Çağlar neden öldü? İTO Başkanı kimdir? İş dünyası, 11 Aralık 2017 tarihine acı bir kayıp haberiyle başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Çağlar’ın eşi Nilgün Çağlar’ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Çağlar, kısa bir süre önce Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almıştı.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN TAZİYE TELEFONU

“Kurucu üyelerimizden, kıymetli dost, dava arkadaşımızdı” dediği İbrahim Çağlar’ın ani vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan “Sayın Çağlar’dan beklediğimiz çok hizmetler vardı. Sayın Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, İTO camiasına, iş dünyamıza, milletimize baş sağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım da Nilgün Çağlar’ı telefonla arayarak baş sağlığı dilerken, bakanlar, milletvekilleri ve iş dünyası Çağlar’ın ailesine baş sağlığı diledi.

İŞ DÜNYASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Ülkemiz çok kıymetli, üretken evladını genç yaşta kaybetmiştir.” derken, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan “Ülkemiz, Türkiye iş dünyası için daha yapacak birçok şeyi olan iş insanını, ben ise çok değerli bir dostumu kaybettim.” ifadesiyle üzüntüsünü dile getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi “Ülkemizin geleceği adına çeşitli faaliyetlere imza attık.” dedi.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN ÇEKİMLERİNDEYDİ

Dün sabaha doğru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Çağlar, önceki gün Payitaht Abdülhamid dizisinin setinde kamera karşısına geçmişti. Dizinin yapımcısı Yusuf Esenkal sosyal medya paylaşımında Çağlar’ın dizide Dersaadet Ticaret Odasının kuruluşunun canlandırıldığı sahnede rol aldığını belirtti. Esenkal paylaşımına “Kıymetli İbrahim Çağlar, dün İzmit SEKA Platosunda; Dersaadet Ticaret Odasının (İTO) kuruluşunun canlandırıldığı Payitaht Abdülhamid dizimizin sahnesinde bizzat rol alarak unutulmaz bir hatıra bıraktı ardında. Mekânı cennet olsun” notunu düştü.

İBRAHİM ÇAĞLAR KİMDİR?

1960 yılında İstanbul, Erenköy’de doğan İbrahim Çağlar, aslen Konyalıdır. Evli ve 2 çocuk babası olan Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Vakıfların dışında AK Parti ve MÜSİAD Kurucu Üyesi olan Çağlar, 2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yaparken, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. İstanbul Ticaret Odası’nda 1999 yılında Meclis üyeliği ile göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.