Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da hesapları olduğu, KHK ile kapatılan iş yerlerinde kayıtları bulunduğu iddia edilen, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını, mali müşavir, mühendis ve meslekten ihraç edilen polislerin de yer aldığı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çerçevede, Kayseri ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
12.12.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri ve Elâzığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : kayseri,elazığ,fetö,operasyon,terör,
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