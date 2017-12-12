Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay bugün saat 10.15 sıralarında Erzurum’daki bir kayak merkezi pistinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa’dan Erzurum’a gelen ve daha önceden de aralarında husumet bulunan sporcuların yakınları ve antrenörlerden oluşan iki grup arasında seçmeler sırasında itirazlar üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken yaklaşık 20’e yakın kişi birbirine girdi. Yaşanan arbedede 5 kişi aldıkları baton darbesiyle çeşitli yerlerinden yaralandı.



Olay yerinde bulunan resmi polis ekibinin takviye çağırması üzerine çok sayda çevik kuvvet polisi kayak merkezine sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılarak ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.